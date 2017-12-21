Президент Путин подписал закон о заморозке пенсионных накоплений до 2020 года

Президент России Владимир Путин подписал ранее принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации закон о продлении заморозки пенсионных накоплений до 2020 года. Документ за подписью главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон вступает в силу 1 января 2018 года. Таким образом, власти пятый год подряд изымают у населения пенсионные накопления на фоне нехватки доходов для финансирования дефицита Пенсионного фонда России.

Заморозка накопительной части пенсии означает, что та часть пенсионных взносов россиян, которая должна идти в накопительную часть, вместо этого направляется на выплаты нынешним пенсионерам. Это позволяет покрыть дефицит Пенсионного фонда и снизить трансферты из бюджета. Так, заморозка выплат позволит уменьшить трансферт из бюджета на 551 млрд рублей в следующем году.

Вся сумма, которую работодатель отчисляет за работника в Пенсионный фонд (22% от зарплаты), в следующем году снова пойдет на текущие выплаты пенсионерам, включая 6%, которые, как предполагалось, должны были формировать накопления граждан для выплат им же в старости.

Ранее в проекте основных направлений бюджетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов уже было указано, что трансферт из бюджета в ПФР запланирован с учетом принятия решения о продлении на 2017 - 2019 годы моратория на взносы в накопительную составляющую системы обязательного пенсионного страхования.

Впервые в России пенсионные накопления граждан заморозили в 2014 году, причем тогда власти уверяли, что эта мера временная и продлится не более года. Каждый год власти заявляли, что накопительная часть пенсии изымается временно, однако деньги все время шли на затыкание дыр в бюджете.

На фоне заморозки пенсионных накоплений, за счет изъятия которых бюджет получает сотни миллиардов рублей, в России обсуждается очередная реформа пенсионной системы. Ее основная идея состоит в том, что накопительная часть пенсии продолжит формироваться, но лишь в добровольном порядке, за счет новых отчислений самих граждан. NEWSru.com