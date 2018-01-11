Установлены правила господдержки ипотеки для семей с детьми

Правительство России утвердило правила субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам для семей с детьми. Постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Согласно нововведениям, покупая жилье на первичном рынке или рефинансируя ранее полученные ипотечные кредиты, семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 родился второй или третий ребенок, могут рассчитывать на субсидирование государством процентной ставки до уровня 6 процентов годовых

«Принятое решение позволит выдать гражданам, родившим второго и третьего ребенка, до 600 миллиардов рублей жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой», — говорится в документе.

В декабре 2017-го газета «Коммерсантъ» писала, что ЦБ России опасается возникновения пузыря на рынке ипотеки и готов принять меры для ужесточения выдачи жилищных кредитов.

Президент России Владимир Путин в ноябре предложил ввести ежемесячные выплаты на рождение первенца.

По данным Центробанка, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в октябре 2017 года снизилась до исторического минимума — 9,95 процента. lenta.ru