Управляющие компании обяжут раскрывать из чего складываются тарифы ЖКХ

Управляющие компании обяжут заранее предупреждать жильцов домов о повышении цен на коммунальные услуги и раскрывать структуру тарифов. Соответствующие поправки в законодательство подготовило федеральное министерство строительства и ЖКХ.

Теперь управляющие компании будут обязаны за месяц информировать жильцов о повышении тарифов и раскрывать информацию о том, из чего складывается стоимость коммунальных услуг. Сведения об увеличении цен должны быть вывешены на видном месте в подъезде дома.

Кроме того, поправки регламентируют сроки приема и фиксации заявки по поводу неисправности систем и устранения неполадки, а также подробно описывают требования к сотрудникам коммунальных служб.

«Мы предлагаем сделать обязательным не просто выполнение определенного перечня работ, но и утвердить базовые критерии качества обслуживания», — пояснил представитель Минстроя. todaykhv.ru