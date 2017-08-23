Хабаровский «Амур» потерпел первое поражение в сезоне

Первая игра сезона для хабаровской команды прошла на выезде, в гостях у Нижнекамского «Нефтехимика». Первый период для обоих команд был практически раскаткой. Болельщики не увидели ни одной заброшенной шайбы.

Во втором отрезки игры, игроки «Нефтехимика» бросились в атаку и буквально через две с половиной минуты загорелась красная лампочка над воротами хабаровской команды и раздался вой сирены — был забит первый гол. На перерыв команды ушли со счетом 1:0. Героем стал Павел Порядин.

Третий период начался с атаки команды Нижнекамска, вторая шайба залетела в ворота тигров менее чем через две минуты. В ворота ее загнал капитан команды Олег Пиганович. Как игроки «Амура» не пытались изменить ситуацию, к финальной сирене счет остался 2:0. hab.kp.ru