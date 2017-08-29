«Ак Барс» переиграл «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» дома одержал победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18. Встреча завершилась со счётом 2:1.

У победителей отличились Василий Токранов (49-я минута) и Фёдор Малыхин (56-я минута). В составе «Амура» голом отметился Павел Турбин (49-я минута).

«Ак Барс» занимает второе место в Восточной конференции (девять очков в трёх матчах), «Амур» расположился на девятой строчке (четыре очка в четырёх матчах).

Ранее сообщалось, что уфимский «Салават Юлаев» потерпел поражение от китайского «Куньлуня» в матче регулярного чемпионата КХЛ.