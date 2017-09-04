«Амур» в овертайме выиграл у «Лады» в матче чемпионата КХЛ

Хабаровский «Амур» одержал победу в овертайме над хоккеистами тольяттинской «Лады» в матче регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. Встреча, прошедшая в Тольятти, завершился со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей.

У победителей отличились Томаш Зогорна и Алексей Бывальцев. В составе «Лады» единственную шайбу забросил Александр Нестеров.

5 сентября «Лада» примет китайский «Куньлунь», а «Амур» сразится в гостях с челябинским «Трактором».

Хоккей. КХЛ. Регулярный сезон

«Лада» (Россия, Тольятти) — «Амур» (Россия, Хабаровск) — 1:2 (1:0, 0:0, 0:1, 0:1)

1:0 — Нестеров (Мастрюков) — 12:21 (5x5);

1:1 — Зогорна (Фролов, Кондратьев) — 58:28 (5x4);

1:2 — Бывальцев (Кондратьев, Ли) — 62:34 (3x3).

gazeta.ru