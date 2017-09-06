"Трактор" в серии буллитов победил "Амур" в матче КХЛ

Челябинский "Трактор" в серии буллитов обыграл хабаровский "Амур" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая во вторник в Челябинске, завершилась со счетом 5:4 (1:1, 3:2, 0:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев льда.

В составе "Трактора" шайбы забросили Пол Щехура (14-я и 31-я минуты), Игорь Полыгалов (29) и Александр Рыбаков (32). У "Амура" отличились Вячеслав Литовченко (19, 48), Богдан Потехин (21) и Олег Ли (23). В серии буллитов победу хозяевам принес Ник Бэйлен.

В следующем матче "Трактор" 11 сентября сыграет в гостях с минским "Динамо", "Амур" 8 сентября на выезде встретится с екатеринбургским "Автомобилистом". Р-Спорт