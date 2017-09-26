"Спартак" обыграл "Амур" в матче чемпионата КХЛ

Московский "Спартак" одержал победу над хабаровским "Амуром" со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Дмитрий Юдин (20-я минута), Бен Максвелл (25), Виктор Комаров (37) и Райан Стоа (43). У проигравших отличился Александр Горшков (32). "Спартак" одержал третью победу подряд в чемпионате страны, серия поражений "Амура" достигла восьми матчей.

В турнирной таблице Западной конференции "Спартак" занимает 10-е место, набрав в 14 матчах 18 очков, "Амур" на Востоке с 12 очками после 14 игр идет 11-м.

В следующем матче "Спартак" 29 сентября на выезде сыграет с хельсинкским "Йокеритом", "Амур" 27 сентября также в гостях встретится с череповецкой "Северсталью". ТАСС