"Амур" проиграл "Словану" в матче регулярного чемпионата КХЛ

Хабаровский "Амур" в гостях потерпел поражение от братиславского "Слована" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая в субботу в Братиславе, завершилась со счетом 5:2 (1:0, 2:1, 2:1) в пользу "Слована".

В составе победителей шайбы забросили Зак Бойчак (8-я и 46-я минуты), Михал Серсен (28), Лукаш Кашпар (34) и Колби Геноуэй (45). У гостей отличились Алексей Бывальцев (28) и Александр Фролов (58).

В следующем матче "Амур" 27 ноября сыграет в гостях с подмосковным "Витязем", в этот же день "Слован" примет "Куньлунь". Р-Спорт