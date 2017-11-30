Хабаровский «Амур» в овертайме обыграл «Йокерит»

Вторую выездную победу подряд в овертайме одержали хоккеисты «Амура». После успеха в Подольске «тигры» в Хельсинки одолели одного из лидеров западной конференции «Йокерит» - 5:4.

В первом периоде блеснул нападающий гостей Александр Горшков, оформивший дубль. Между этими шайбами отличился капитан «Йокерита» Петер Регин.

В начале второй трети игры хоккеисты финской команды допустили ошибку в своей зоне, а Олег Ли в третий раз огорчил хозяев. В этом эпизоде ему ассистировал Алексей Бывальцев, продливший свою очковую серию до пяти матчей.

На второй перерыв команды ушли при преимуществе гостей. Сначала хозяева, забросив две шайбы, сравняли счет. Но хабаровчане ответили точным броском Владислава Ушенина - 4:3.

Третий период прошёл с большим преимуществом «Йокерита». Но за четыре секунды до конца основного времени Антти Пильстрём сравнял счёт.

В овертайме победу «Амуру» принёс гол Александра Фролова.

Примечательно, что за третий период и овертайм хабаровская команда нанесла всего два броска по воротам соперника, но этого хватило для победы. Героем матча вновь стал голкипер Юха Метсола, отразивший 46 бросков.

Теперь в активе «Амура» 50 очков и 10 место в конференции «Восток». Отставание от зоны плей-офф составляет лишь три очка. При этом «Салават Юлаев», занимающий спасительную восьмую строчку, сыграл на две игры больше. Выездную серию «тигры» завершат 1 декабря в Москве с ЦСКА.

«Йокерит» (Хельсинки) - «Амур» (Хабаровск) - 4:5 ОТ (1:2, 2:2, 1:0, 0:1)

Шайбы забросили: 0:1 – Горшков (Ушенин В.) – 7:15; 1:1 – Регин (Иконен) – 10:17; 1:2 – Горшков (Ушенин В., Атюшов) – 14:49 (бол.); 1:3 – Ли (Бывальцев) – 22:22; 2:3 – Хухтала (Ниеми) – 25:30; 3:3 – Хухтала (Ниеми) – 31:25; 3:4 – Ушенин Вл. (Литовченко, Метсола) – 34:22; 4:4 – Пильстрём (Лепистё, Йоэнсуу) – 59:56; 4:5 – Фролов (Зогорна) – 64:47

Броски: 50 (9+19+16+6) – 19 (10+7+1+1)

Вбрасывания: 43 (8+17+13+5) – 24 (9+8+5+2)

Блокированные броски: 2 (0+1+1+0) – 17 (3+5+6+3)

Силовые приёмы: 24 (6+8+8+2) – 17 (5+5+7+0)

Штраф: 14 (8+2+4+0) – 8 (4+0+2+2)

Вратари: Заполски - Метсола