"Адмирал" дома обыграл "Амур" в матче КХЛ

Хоккеисты владивостокского "Адмирала" нанесли поражение хабаровскому "Амуру" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча, прошедшая во Владивостоке в понедельник, завершилась победой хозяев со счетом 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).

Дубль в составе победителей сделал Роберт Саболич (49-я и 60-я минуты), по разу отличились Дмитрий Саюстов (23) и Виктор Александров (36). У "Амура" шайбы забросили Георгий Бердюков (34) и Александр Пикар (51).

"Адмирал" 20 декабря примет рижское "Динамо", которое днем позже сыграет в Хабаровске с "Амуром". Р-Спорт