"Сибсельмаш" обыграл "СКА-Нефтяник" в матче чемпионата России по бенди

Новосибирский "Сибсельмаш" нанес поражение хабаровскому "СКА-Нефтянику" в матче чемпионата России по хоккею с мячом.

Встреча, состоявшаяся в Новосибирске в понедельник, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев льда, в составе которых голы забили Павел Анисимов (25-я минута), Рауан Испалиев (54) и Артем Вшивков (85). У гостей отличились Артем Бондаренко (27) и Алексей Ничков (58).

"СКА-Нефтяник" после 15 проведенных матчей занимает второе место в турнирной таблице чемпионата с 34 очками, "Сибсельмаш" (21) идет восьмым. РИА Новости