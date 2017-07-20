Россия увеличила инвестиции в гособлигации США до 109 миллиардов долларов

Россия увеличила инвестиции в казначейские облигации США до максимума с октября 2014 года. В мае 2017-го они выросли на 3,8 миллиарда долларов, до 108,7 миллиарда долларов. Об этом сообщается в материалах американского Минфина.

Рост российских вложений наблюдается пятый месяц подряд. При этом заметное увеличение началось в марте — до 99,8 миллиарда долларов, и в апреле — до 104,9 миллиарда долларов.

В списке крупнейших кредиторов США Россия в мае переместилась с 14-го на 13-е место, опередив Сингапур. Япония увеличила инвестиции в мае на 4,4 миллиарда долларов, до 1,111 триллиона долларов, сохранив позицию крупнейшего держателя американских долговых обязательств. Китай, занимающий второе место, в мае нарастил вложения до 1,102 триллиона долларов. На третьем месте находится Ирландия с 296 миллиардами долларов.

В конце июня агентство Reuters сообщило о том, что Федеральная резервная система США поставляет американским властям конфиденциальную информацию о средствах иностранных центробанков, в том числе Банка России. Сразу после введения Вашингтоном персональных санкций в отношении российских бизнесменов в марте 2014 года ЦБ России вывел 115 миллиардов долларов из Федерального резервного банка Нью-Йорка.

В мае международные резервы России выросли на 4,72 миллиарда долларов, до 405,72 миллиарда долларов.

В 2013 году российские инвестиции в американские ценные бумаги превышали 150 миллиардов долларов. На фоне ухудшения отношений с Западом в отдельные месяцы Россия продавала казначейские обязательства США на 20-25 миллиардов долларов. lenta.ru