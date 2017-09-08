Учёные зафиксировали новую крупную вспышку на Солнце

Облака плазмы долетят до Земли вечером 8 сентября. Исследователи разбираются, что будет с Землей и ее космическими окрестностями до конца этой недели: наблюдавшийся взрыв произошел в геоэффективной области вблизи линии Солнце - Земля, откуда воздействие Солнца на нашу планету является максимальным. Уже известно, что крупный выброс солнечного вещества произошел в направлении Земли.

Уже вечером в пятницу, 8 сентября, к планете придут облака плазмы, выброшенные из атмосферы Солнца колоссальной силой взрыва. Размер этих облаков - до 100 миллионов километров и больше. Это значит, что, помимо ударного воздействия на магнитное поле Земли, наша планета погрузится на двое суток в раскаленное вещество, которое еще вчера было частью атмосферы Солнца, предупреждает сайт Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

Точную силу последствий предстоящего удара по Земле предсказать сложно. Если направление магнитного поля выброса противоположно линиям поля Земли, то последствия такого удара будут максимальными - набегающие на Землю силовые линии будут "сжигать" противоположно направленные линии поля Земли, после чего солнечная плазма устремится в образовавшийся разрыв магнитного щита и заполнит собой магнитосферу планеты. В таких случаях вторгнувшиеся в магнитосферу частицы вызывают полярные сияния не только в области полярных шапок, но и по всей планете, порой и до экватора.

Предварительный прогноз космической погоды на ближайшие три дня, сформированный мировыми обсерваториями, даже без учета направления магнитного поля, предсказывает в предстоящие 72 часа не менее 24 часов магнитных бурь силой 1-2 по пятибалльной шкале. Если направление поля выброса окажется неблагоприятно для Земли, то нас ждет самый крупный магнитный шторм с 2010 года.

Однако это воздействие не будет сколько-нибудь критическим. Солнце является звездой-карликом, и поэтому не может произвести событий такого масштаба, которые могли бы полностью уничтожить планету. Земля защищена от подобных воздействий своей атмосферой и магнитным полем.

Но так называемые вторичные эффекты, в том числе магнитные бури, будут заметны. Магнитное поле Земли будет находиться в возмущенном состоянии еще два дня - до 10 сентября. У многих людей начнутся проблемы со здоровьем, будут перебои в работе связи, увеличится количество транспортных происшествий.

Как отмечают исследователи, наблюдения нынешней мощной вспышки были произведены только зарубежными космическими обсерваториями, так как единственный российский солнечный проект с запуском в текущей федеральной космической программе РФ (обсерватория с рабочим названием АРКА), назначен лишь на 2024 год. NEWSru.com