Умер Дмитрий Хворостовский

Дмитрий Хворостовский скончался в Лондоне после продолжительной болезни. Об этом сообщила представитель артиста в России Анна Ильина. "Это действительно, к сожалению, так случилось", - сказала она.

В ТАСС также поступило официальное сообщение исполнительного вице-президента 21C Media Group Шона Майкла Гросса, который был официальным представителем артиста в Лондоне.

"С глубоким прискорбием сообщаем, что 22 ноября в 3:20 в Лондоне не стало Дмитрия Александровича Хворостовского, всеми любимого оперного баритона, замечательного мужа, отца, сына и друга. Он скончался после двух с половиной лет борьбы с тяжелой болезнью - раком мозга", - говорится в сообщении.

Гросс добавил, что последние дни певец провел в окружении близких в хосписе, неподалеку от своего дома в Лондоне.

Семья певца подтвердила информацию о смерти певца на его официальной странице в Facebook. "После двух с половиной лет борьбы с раком мозга он мирно скончался сегодня утром в окружении близких", - говорится в сообщении.

В конце 2016 года Дмитрий Хворостовский перестал выступать на оперной сцене из-за осложнений, вызванных болезнью. Однако не прекращал концертную деятельность. В июне 2017 года он принял участие в австрийском фестивале "Grafenegg" - это был концерт "Дмитрий и его друзья".

В сентябре нынешнего года оперный певец был представлен к высшей государственной награде Российской Федерации - ордену "За заслуги перед Отечеством" IV степени. ТАСС