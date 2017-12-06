МОК отстранил сборную России от участия в Олимпиаде

Исполнительный комитет Международного олимпийского комитета заявил о дисквалификации Олимпийского комитета РФ. Российские спортсмены смогут принять участие в Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчане в 2018 г. только под нейтральным олимпийским флагом.

Российских спортсменов лишили права участвовать в Олимпиаде 2018 г. под флагом России. Главным доводом для отстранения сборной России от участия в Олимпийских играх 2018 г. стал доклад экс-президента Швейцарии Самуэля Шмида (PDF), в котором, по утверждению МОК, якобы доказывается "систематическая манипуляция в антидопинговой системе РФ".

Об этом сообщается в опубликованном пресс-релизе по итогам заседания исполкома МОК.

Президент Олимпийского комитета России Александр Жуков исключен из состава МОК. Помимо отстранения на неопределенный срок Российского олимпийского комитета в докладе МОК также заявляется о том, что Российский олимпийский комитет еще должен заплатить МОК $15 млн "за проведение расследования и создание независимого агентства по тестированию на допинг (Independent Testing Authority, ITA)".

В МОК также заявили, что "всем российским спортивным чиновникам будет отказано в аккредитации на Олимпийских играх в Пхёнчане". В их число входит бывший министр спорта РФ Виталий Мутко, экс-заместитель министра спорта РФ Юрий Нагорных. Для них также, как заявляется в пресс-релизе МОК, "будет запрещено участие во всех Олимпийских играх в будущем".

При этом в МОК заявили о том, что "приглашают российских спортсменов для участия в Зимних Олимпийских играх", в индивидуальных и командных состязаниях под категорией "Олимпийский спортсмен из России" (Olympic Athlete from Russia (OAR). Им разрешается принимать участие в играх только в форме с подобным названием и с обозначением олимпийского флага. На церемонии награждения спортсменов будет звучать гимн Олимпийских игр.

Таким образом, Россию фактически "возвращают" в начало 1990-х гг., в частности в ситуацию Зимних Олимпийских игр в Альбервилле 1992 г. а также Летних Олимпийских игр в Барселоне (также в 1992 г.), когда после развала СССР спортсмены сборной России вместе со спортсменами из Армении, Белоруссии, Казахстана, Украины и Узбекистана выступали на Олимпийских играх под нейтральным флагом.

С учетом подобных действий российским спортивным чиновникам, возможно, стоит занять более активную позицию, чем ранее, когда они фактически ограничивались невнятными отговорками и не предпринимали никаких реальных действий по защите российского спорта от обвинений в "систематическом допинге" в различных "докладах" всевозможных иностранных комиссий, якобы выступающих за "чистоту спорта". "Вести.Экономика"