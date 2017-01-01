Аэропорт Хабаровск Онлайн Табло

Табло аэропорта смотрите онлайн! Международный аэропорт Хабаровск (Новый) является крупнейшим авиаузлом в Дальневосточном Федеральном округе, а также важнейшим элементом транспортной инфраструктуры, соединяющим все удаленные регионы Дальнего Востока между собой, центральной частью России и странами АТР.