Аэропорт Хабаровск Онлайн Табло

Табло аэропорта смотрите онлайн! Международный аэропорт Хабаровск (Новый) является крупнейшим авиаузлом в Дальневосточном Федеральном округе, а также важнейшим элементом транспортной инфраструктуры, соединяющим все удаленные регионы Дальнего Востока между собой, центральной частью России и странами АТР.
Хабаровский аэропорт - табло рейсов онлайн
Ежегодно аэропорт обслуживает 2 000 000 пассажиров и занимает 1 место по объему пассажирских перевозок на внутренних и международных авиалиниях Дальнего Востока России. Главный оператор по наземной деятельности - ОАО «Хабаровский аэропорт».
Онлайн табло подскажет онлайн полезную информацию о вылете, прилете и задержке ожидаемого авиарейса.
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Дополнительная информация
Пропускная способность двух взлетно-посадочных полос составляет 24 взлётов/посадок в час. Обслуживается 8 рулёжных дорожек. Перрон аэродромного комплекса содержит 55 мест стоянок различных типов воздушных судов.
Пропускная способность аэровокзала (терминала)
Внутренние авиалинии — 1500 пассажиров в час
Аэрофлот, Аврора, ИрАэро, S7 Airlines, Уральские авиалинии, Хабаровские авиалинии, Якутия, Pegas Fly, Россия, Амур
Международные авиалинии — 700 пассажиров в час
Asiana Airlines, Аврора, Pegas Fly, S7 Airlines, Якутия, Узбекистон хаво йуллари, Royal Flight, NordStar, Ангара, Azur air
Грузовые авиаперевозки
AirBridgeCargo, Авиастар-ТУ
В 2017 году началось строительство нового терминального комплекса.
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