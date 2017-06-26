06.00 Телеканал 'Доброе утро'10.00 Новости10.10 Контрольная закупка10.40 Женский журнал10.50 Жить здорово! Выпуск от 30 июня [12+]11.55 Модный приговор13.00 Новости13.15 Наедине со всеми [16+]14.20 Время покажет [16+]16.00 Новости16.15 Время покажет [16+]17.00 Мужское / Женское [16+]18.00 Жди меня19.00 Вечерние новости с субтитрами19.45 'Человек и закон' с Алексеем Пимановым [16+]20.50 Поле чудес [16+]22.00 Время22.30 'Победитель'00.10 Мастроянни - идеальный итальянец [16+]01.15 'Молодая кровь' [16+]03.20 Неверный [12+]05.10 Модный приговор06.10 Контрольная закупка06.00 Утро России06.07 Местное время. Вести - Хабаровск06.35 Местное время. Вести - Хабаровск07.07 Местное время. Вести - Хабаровск07.35 Местное время. Вести - Хабаровск08.07 Местное время. Вести - Хабаровск08.35 Местное время. Вести - Хабаровск09.07 Местное время. Вести - Хабаровск09.35 Местное время. Вести - Хабаровск10.00 Вести10.15 Утро России10.55 О самом главном [12+]12.00 Вести12.40 Местное время. Вести - Хабаровск12.55 Пыльная работа [16+]15.00 Вести15.40 Местное время. Вести - Хабаровск15.55 Тайны следствия-10. 'Черная метка', 1-я и 2-я серии [12+]18.00 Вести18.20 Местное время. Вести. Дальний Восток18.40 Прямой эфир [16+]19.50 60 минут [12+]21.00 Вести21.45 Местное время. Вести - Хабаровск22.00 Погоня за прошлым. 5-я часть [12+]01.20 Родная кровиночка [12+]03.15 Торжественное закрытие 39-го Московского международного кинофестиваля04.30 На солнечной стороне улицы. 13-я серия - 'Цена успеха' и 14-я серия - 'Наследство' [12+]05.00 Вернуть на доследование. 'Дело № 8 - 'Слезы ангела', 1-я и 2-я серии [16+]06.00 Сегодня06.05 Вернуть на доследование. 'Дело № 8 - 'Слезы ангела', 1-я и 2-я серии [16+]07.00 Деловое утро НТВ [12+]09.00 Возвращение Мухтара-2. Герои для папарацци [16+]10.00 Сегодня10.20 Лесник. 'Вальтер', 1-я и 2-я серии [16+]12.00 Суд присяжных [16+]13.00 Сегодня13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие14.00 Место встречи [16+]16.00 Сегодня16.30 Свидетели. 'Мальчишник', 'Сага' [16+]18.30 ЧП. Расследование [16+]19.00 Сегодня19.40 Морские дьяволы. Смерч-2. 'Ирландский паб', 1-я и 2-я серии, 'Патриот', 1-я и 2-я серии [16+]23.30 Погоня за тенью. Наследник победы [16+]00.30 Мы и наука. Наука и мы. В ближайшие 10 лет детей будут конструировать [12+]01.30 Место встречи [16+]03.30 Первая кровь [16+]04.00 Дознаватель-2. Справка [16+]06.00 Маша и Медведь [0+]07.00 Доброе утро, мир! [16+]08.35 Бремя обеда [12+]09.00 Маша и Медведь [0+]09.35 Ах, водевиль, водевиль... [0+]11.00 Любимые актеры. Георгий Юнгвальд-Хилькевич [12+]11.30 Запасной игрок [0+]13.00 Новости13.15 Укрощение строптивых [16+]15.00 Семейные драмы [16+]16.00 Новости16.15 Секретные материалы [16+]17.10 Возвращение Мухтара-2. Маркиз и сад [16+]18.05 Возвращение Мухтара-2. Удачный день [16+]19.00 Новости19.20 Право на ошибку. 1-я - 4-я серии [16+]23.00 Остров сокровищ [0+]00.40 Держись, Шоубиз! [16+]01.05 Я - волонтер [12+]01.40 Запасной игрок [0+]03.00 Сердца четырех [12+]04.30 Мультфильмы [0+]06.00 Настроение08.00 Тайны нашего кино. Ворошиловский стрелок [12+]08.20 Во бору брусника [12+]11.30 События11.50 Чисто английское убийство [12+]13.40 Мой герой [12+]14.30 События14.50 Город новостей15.15 Не торопи любовь [16+]17.25 Крик совы [12+]19.30 'В центре событий' с Анной Прохоровой20.40 Право голоса [16+]22.00 События22.30 Жена. История любви [16+]00.00 Вертинские. Наследство Короля [12+]00.55 Петровка, 38 [16+]01.10 Генеральская внучка [12+]04.45 Станислав Говорухин. Одинокий волк [12+]05.20 Без обмана. Удар по печени [16+]06.30 Евроньюс10.00 Новости культуры10.20 Кинопоэзия. Антон Шагин читает стихотворение Сергея Есенина 'До свиданья, друг мой, до свиданья...'10.25 Мечта12.20 Врубель12.45 Висмар и Штральзунд. Такие похожие и такие разные13.00 В. Соловьев-Седой. Песня слышится и не слышится...13.40 Письма из провинции. Чистополь (Республика Татарстан)14.05 Великое расселение человека. Америка15.00 Новости культуры15.10 Дело N. Портрет русского офицерства15.35 За все в ответе. 2-я серия16.40 Кинопоэзия. Антон Шагин читает стихотворение Сергея Есенина 'До свиданья, друг мой, до свиданья...'16.45 Царская ложа. Выпуск от 30 июня17.25 Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах17.40 Госоркестр им. Е.Ф. Светланова. Д. Шостакович. 'Гамлет'18.45 Живая Вселенная. Солнце и Земля. Вспышка19.10 Брюгге. Средневековый город Бельгии19.30 Новости культуры19.45 Искатели. Загадочные документы Георгия Гапона20.30 Великое расселение человека. Америка21.25 Большая опера-2016. Выпуск от 30 июня23.25 Кинопоэзия. Антон Шагин читает стихотворение Сергея Есенина 'До свиданья, друг мой, до свиданья...'23.35 Новости культуры23.50 Худсовет23.55 Билокси-блюз [18+]01.40 Шерлок Холмс и доктор Ватсон01.55 Искатели. Загадочные документы Георгия Гапона02.40 Луанг-Прабанг. Древний город королей на Меконге13.30 Вся правда про... [12+]14.00 Новости14.05 Зарядка ГТО [0+]14.25 Новости14.30 Все на Матч!15.55 Новости16.00 Спортивный репортёр [12+]16.20 Большой босс [16+]18.20 Десятка! [16+]18.40 Новости18.50 Все на Матч!19.30 Профессиональный бокс. Лучшие бои Александра Поветкина [16+]20.30 Специальный репортаж. Кубок Конфедераций. Live [12+]20.50 Профессиональный бокс. Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBA и IBF в первом тяжелом весе. Д. Лебедев - М. Гассиев [16+]21.55 Новости22.00 Все на Матч!22.30 Тренеры. Live [12+]23.00 Все на футбол! Афиша [12+]00.00 Новости00.05 Все на Матч!00.35 Футбол. Кубок Конфедераций. 1/2 финала [0+]02.35 'Тотальный разбор' с Валерием Карпиным03.35 Долгий путь к победе [16+]04.05 Реальный футбол05.00 Жестокий спорт [16+]05.30 Хулиганы [16+]06.00 Все на Матч!06.50 Воин [16+]09.35 Правила боя [16+]09.55 Профессиональный бокс. Д. Шафиков - Р. Бартелеми [16+]11.00 Профессиональный бокс. Бой за титул чемпиона мира по версии IBF. Прямая трансляция из США. Д. Шафиков - Р. Истер07.00 Про декор [12+]07.30 Про декор [12+]08.00 Настоящее время [16+]08.25 Дети+ [6+]08.30 Деффчонки. 3-й сезон. 42-я серия - 'Чужая свадьба' [16+]08.50 Маша и Медведь [0+]09.00 Дом-2. Lite [16+]10.30 Дом-2. Остров любви [16+]11.30 Битва экстрасенсов. 282-я серия [16+]13.00 Реальные пацаны. 2-й сезон. 59-я серия - 'Кредит доверия' [16+]13.30 Реальные пацаны. 2-й сезон. 60-я серия - 'Все тайное становится явным' [16+]14.00 Реальные пацаны. 2-й сезон. 61-я серия - 'Робингудство' [16+]14.30 Реальные пацаны. 2-й сезон. 62-я серия - 'Компромат' [16+]15.00 Реальные пацаны. 2-й сезон. 63-я серия - 'Последний звонок' [16+]15.30 Реальные пацаны. 2-й сезон. 64-я серия - 'Бои сильных' [16+]16.00 Реальные пацаны. 2-й сезон. 65-я серия - 'Анна Семенович' [16+]16.30 Реальные пацаны. 2-й сезон. 66-я серия - 'Полосатый рейс' [16+]17.00 Реальные пацаны. 2-й сезон. 67-я серия - 'Алкопати' [16+]17.30 Реальные пацаны. 2-й сезон. 68-я серия - 'Ограбление по-пермски' [16+]18.00 Реальные пацаны. 2-й сезон. 69-я серия - 'Потемкинская квартира' [16+]18.30 Реальные пацаны. 2-й сезон. 70-я серия - 'Наумов+1' [16+]19.00 Настоящее время [16+]19.30 Реальные пацаны. 2-й сезон. 72-я серия - 'Детектив' [16+]20.00 Импровизация. 46-я серия [16+]21.00 Комеди Клаб [16+]22.00 Бородач. 3-я серия - 'День города' [16+]22.30 Бородач. 4-я серия - 'Форсаж' [16+]23.00 Дом-2. Город любви [16+]00.00 Дом-2. После заката [16+]01.00 Такое Кино! 169-я серия [16+]01.30 Маленькая мисс Счастье [16+]03.35 Перезагрузка. 36-я серия [16+]04.30 Перезагрузка. 37-я серия [16+]05.25 Саша+Маша. 31-я серия - 'Вечер выпускников (Домработница в бикини)' [16+]06.00 Вероника Марс. 19-я серия - 'Собака дня' [16+]05.00 'Территория заблуждений' с Игорем Прокопенко [16+]06.00 Документальный проект [16+]07.00 Новости. Хабаровск [16+]07.25 Детская студия телевидения [0+]07.30 С бодрым утром! [16+]08.30 Новости [16+]09.00 Документальный проект [16+]12.00 рмационная программа 112 [16+]12.50 Детская студия телевидения [0+]13.00 Званый ужин [16+]14.00 Багровый прилив [16+]16.05 рмационная программа 112 [16+]16.30 Новости [16+]17.00 Тайны Чапман [16+]18.00 Самые шокирующие гипотезы [16+]19.00 Новости. Хабаровск [16+]19.20 Детская студия телевидения [0+]19.30 Новости [16+]20.00 Документальный спецпроект. Холодное лето 17-го. Кто портит погоду в России? [16+]21.00 Документальный спецпроект. Золотая лихорадка [16+]23.00 Побег из Шоушенка [16+]01.40 Охотники на гангстеров [16+]03.40 Рука, качающая колыбель [16+]06.00 Смешарики [0+]06.30 Семейка Крудс. Начало [6+]06.55 Лига WatchCar. Битвы чемпионов [6+]07.25 Три кота [0+]07.40 Драконы и всадники Олуха [6+]08.30 Семейка Крудс. Начало [6+]09.00 Уральские пельмени. Любимое [16+]09.45 Мисс Конгениальность-2 [12+]12.00 Мамочки [16+]13.00 Кухня [16+]15.00 Восьмидесятые [16+]17.00 Воронины [16+]19.00 Шоу 'Уральских пельменей'. Мужхитёры! [12+]21.00 Живая сталь [16+]23.30 Дом Большой Мамочки [16+]01.25 Лучшее предложение [16+]03.55 Шевели ластами-2: Побег из рая [0+]05.35 Ералаш [0+]05.50 Музыка на СТС [16+]05.00 Известия05.10 Сержант милиции. 2-я серия [12+]05.45 Сержант милиции. 3-я серия [12+]06.00 Известия06.10 Сержант милиции. 3-я серия [12+]07.00 Утро на 509.00 Известия09.25 Улица полна неожиданностей [12+]10.45 Большая перемена. 1-я серия [12+]12.00 Большая перемена. 2-я серия [12+]13.00 Известия13.25 Большая перемена. 2-я серия [12+]13.45 Большая перемена. 3-я серия [12+]15.00 Большая перемена. 4-я серия [12+]16.05 Не может быть! [12+]18.00 След. Смертельный сон [16+]18.50 След. Местные [16+]19.40 След. Третий лишний [16+]20.30 След. Смерть Рогозиной [16+]21.20 След. Берлинская лазурь [16+]22.00 След. Очень нервный доктор [16+]22.50 След. Забудь меня [16+]23.35 Детективы. Старик и любовь [16+]00.15 Детективы. Деньги для ипотеки [16+]00.55 Детективы. Свадебный генерал [16+]01.40 Детективы. Домик у моря [16+]02.20 Детективы. Степень родства [16+]03.00 Детективы. Страховка на один день [16+]03.40 Детективы. Махнем не глядя [16+]04.20 Детективы. Кушать продано [16+]06.10 Зафронтовые разведчики. Петр Прядко [12+]06.55 Зафронтовые разведчики. Иван Данилов [12+]07.40 Дума о Ковпаке. Фильм 1-й - 'Набат'. Фильм 2-й - 'Буран'. Фильм 3-й - 'Карпаты, Карпаты...' [12+]09.00 Новости дня09.15 Дума о Ковпаке. Фильм 1-й - 'Набат'. Фильм 2-й - 'Буран'. Фильм 3-й - 'Карпаты, Карпаты...' [12+]13.00 Новости дня13.10 Дума о Ковпаке. Фильм 1-й - 'Набат'. Фильм 2-й - 'Буран'. Фильм 3-й - 'Карпаты, Карпаты...' [12+]15.00 От Буга до Вислы. 1-я серия - 'Действовать самостоятельно' и 2-я серия - 'Смерти наперекор' [12+]17.00 Военные новости17.05 От Буга до Вислы. 1-я серия - 'Действовать самостоятельно' и 2-я серия - 'Смерти наперекор' [12+]18.05 Москва фронту [12+]18.45 Правда лейтенанта Климова [12+]20.30 Корпус генерала Шубникова [12+]22.15 Если враг не сдается... 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'Летающие звери'07.00 С добрым утром, малыши!07.25 Пляс-класс07.30 Новые приключения пчёлки Майи09.15 Король караоке09.45 'Союзмультфильм' представляет: 'Дед Мороз и лето'10.05 Богатырская каша10.15 Бременские музыканты10.35 По следам бременских музыкантов10.55 Мастерская 'Умелые ручки'11.10 Луни Тюнз шоу11.55 'В мире животных' с Николаем Дроздовым12.15 Луни Тюнз шоу17.20 Королевская Академия17.45 DC девчонки-супергерои17.50 Барбоскины19.00 Чуддики19.15 Смурфики20.30 Спокойной ночи, малыши!20.40 Маша и Медведь00.00 Бернард00.25 Команда тигров. Гора тысячи драконов01.45 Нодди в стране игрушек03.40 Лесные друзья05.00 Капитан Джейк и пираты Нетландии. 4-й сезон [0+]05.15 Клуб Микки Мауса. 3-й сезон [0+]05.45 Перекресток в джунглях. 2-й сезон [0+]06.15 Доктор Плюшева. 2-й сезон [0+]06.45 Детёныши джунглей [0+]07.10 Лило и Стич [0+]08.05 Генри Обнимонстр. 2-й сезон [6+]08.35 Капитан Джейк и пираты Нетландии. 4-й сезон [0+]09.00 Герои в масках [0+]09.30 Майлз с другой планеты. 2-й сезон [6+]10.00 Хранитель Лев [0+]10.30 Елена - принцесса Авалора [0+]11.00 София Прекрасная. 2-й сезон [0+]12.00 Чёрный котел [12+]13.40 Жужики [6+]14.20 Геркулес [12+]17.35 Принцесса и лягушка [0+]19.30 Приключения Флика [0+]21.30 Леди Баг и Супер-Кот [12+]22.00 Великий Человек-паук [12+]23.00 Стражи Галактики [12+]23.50 Дорогая, мы уменьшили себя [12+]01.20 История вечной любви [0+]03.50 Аладдин [0+]04.15 Музыка на Канале Disney [6+]05.00 Фактор страха [16+]07.25 В теме [16+]07.55 МастерШеф [16+]10.15 В теме [16+]10.45 Няня 911 [12+]11.35 За живое [16+]12.55 В стиле [16+]13.25 Помешанные на чистоте [12+]14.25 Клон [16+]16.15 Цветок Карибского моря [16+]17.10 Научи жену рулить [16+]18.10 Обмен жёнами [16+]19.30 Клон [16+]21.20 Цветок Карибского моря [16+]22.15 Моя вторая мама [16+]23.10 В теме [16+]23.40 Спасите моего ребенка [16+]01.15 Мыслить как преступник [16+]02.55 Фактор страха [16+]06.00 Мультфильмы [0+]09.30 Слепая. Добрая надежда [12+]10.00 Слепая. Злая шутка [12+]10.30 Гадалка. Кофе в постель [12+]11.00 Гадалка. Вперед в прошлое [12+]11.30 Не ври мне! Отказ от мечты [12+]12.30 Не ври мне! Старший брат [12+]13.30 Охотники за привидениями. Архангельский Омен [16+]14.00 Охотники за привидениями. Актер [16+]14.30 Охотники за привидениями. Куклы [16+]15.00 Мистические истории. Начало [16+]16.00 Гадалка. Спроси у погостника [12+]16.30 Гадалка. Письма счастья [12+]17.00 Гадалка. Остуда [12+]17.35 Слепая. Васильки [12+]18.00 Дневник экстрасенса с Татьяной Лариной [12+]19.00 Человек-невидимка [12+]20.00 Пункт назначения [16+]21.45 Пункт назначения-2 [16+]23.30 Специалист [16+]01.45 Подземная ловушка [16+]03.30 Тайные знаки. У вас будет ребенок-индиго [12+]04.30 Тайные знаки. Я чувствую беду [12+]05.30 Тайные знаки. Зеркало в доме: правила безопасности [12+]12.00 Большая страна. Открытие [12+]12.40 Занимательная наука. 'Светлая голова' [12+]12.55 Активная среда [12+]13.10 Культурный обмен с Сергеем Николаевичем [12+]14.00 Мультфильмы. 'Как Львёнок и Черепаха пели песню'. 'Дом, который построил Джек'14.20 Календарь [12+]15.15 Тихое следствие [12+]16.20 Я Вас не понимаю... [12+]16.45 Занимательная наука. 'Светлая голова' [12+]17.00 Новости17.05 Культурный обмен с Сергеем Николаевичем [12+]18.00 Новости18.05 Календарь [12+]19.00 Новости19.05 Большая страна. Открытие [12+]19.45 Активная среда [12+]20.00 Новости20.20 За дело! [12+]21.00 Новости21.05 Календарь [12+]22.00 Новости22.10 Тихое следствие [12+]23.15 Последний бал [12+]00.00 ОТРажение [12+]04.00 Новости04.05 Активная среда [12+]04.15 Культурный обмен с Сергеем Николаевичем [12+]05.05 Тихое следствие [12+]06.15 За дело! [12+]07.00 Прохиндиада, или Бег на месте [12+]08.30 Дом, который построил Джек08.45 ОТРажение [12+]06.00 Пятница News [16+]06.30 Орел и решка. Рай и ад [16+]07.30 Утро Пятницы [16+]09.30 Школа доктора Комаровского [16+]10.00 Орел и решка. Рай и ад [16+]20.00 Еда, я люблю тебя! [16+]21.00 На ножах [16+]23.00 Римские приключения [16+]01.20 Пятница News [16+]02.00 Ты встретишь таинственного незнакомца [16+]04.00 Пятница News [16+]04.30 Мультфильмы [12+]06.00 Русские мультфильмы [12+]06.45 Покемон. 16-й сезон. 31-я серия [12+]07.10 Покемон. 16-й сезон. 32-я серия [12+]07.35 Покемон. 16-й сезон. 33-я серия [12+]08.05 2X2 Music [16+]08.30 Hobosti 2X2. 5-й сезон. 3-я серия [16+]08.35 Клиника. 107-я серия - 'Мой собственный ад' [16+]09.00 Клиника. 108-я серия - 'Моя лишняя миля' [16+]09.25 Клиника. 109-я серия - 'Моя блестящая идея' [16+]09.50 Клиника. 110-я серия - 'Моя печень' [16+]10.20 Клиника. 111-я серия - 'Мой новый костюм' [16+]10.45 Клиника. 112-я серия - 'Его рассказ III' [16+]11.10 Атомный лес. 1-й сезон. 4-я серия [16+]11.40 Симпсоны. 13-й сезон. 9-я серия [16+]12.05 Симпсоны. 13-й сезон. 10-я серия [16+]12.35 Футурама. 9-й сезон. 2-я серия [16+]13.05 Футурама. 9-й сезон. 3-я серия [16+]13.30 Футурама. 9-й сезон. 4-я серия [16+]13.55 Футурама. 9-й сезон. 5-я серия [16+]14.25 Футурама. 9-й сезон. 6-я серия [16+]14.50 Футурама. 9-й сезон. 7-я серия [16+]15.20 Футурама. 9-й сезон. 8-я серия [16+]15.45 Футурама. 9-й сезон. 9-я серия [16+]16.10 Футурама. 9-й сезон. 10-я серия [16+]16.35 Гриффины. 12-й сезон. 2-я серия [16+]17.05 Гриффины. 12-й сезон. 3-я серия [16+]17.30 Симпсоны. 20-й сезон. 6-я серия [16+]17.55 Симпсоны. 20-й сезон. 7-я серия [16+]18.25 Симпсоны. 25-й сезон. 4-я и 5-я серии [16+]19.10 Hobosti 2X2. 5-й сезон. 3-я серия [16+]19.20 Симпсоны. 25-й сезон. 6-я серия [16+]19.45 Симпсоны. 25-й сезон. 7-я серия [16+]20.10 Симпсоны. 25-й сезон. 8-я серия [16+]20.35 Симпсоны. 25-й сезон. 9-я серия [16+]21.00 Симпсоны. 25-й сезон. 10-я серия [16+]21.21 Симпсоны. 25-й сезон. 11-я серия [16+]21.50 Симпсоны. 25-й сезон. 12-я серия [16+]22.22 Симпсоны. 25-й сезон. 13-я серия [16+]22.45 Level Up Show. 1-й сезон. 6-я серия [16+]23.10 Бессмертное кино. 7-й сезон. 3-я серия [16+]23.40 Hobosti 2X2. 5-й сезон. 3-я серия [16+]23.45 Куку. 2-й сезон. 3-я серия - 'Трибунал' [16+]00.15 ATHF. 10-й сезон. 5-я и 6-я серии [16+]00.35 Южный парк. 7-й сезон. 9-я серия - 'Тяжёлый христианский рок' [18+]01.00 Южный парк. 7-й сезон. 10-я серия - 'Седой рассвет' [18+]01.30 Город лунного луча. 1-й сезон. 9-я серия [18+]01.55 Город лунного луча. 1-й сезон. 10-я серия [18+]02.25 Южный парк. 16-й сезон. 10-я серия [18+]02.55 Клиника. 153-я серия - 'Моя спасительная благодать' [16+]03.20 2X2 Music [16+]03.45 Царь горы. 7-й сезон. 19-я серия [16+]04.10 Царь горы. 7-й сезон. 20-я серия [16+]04.40 Царь горы. 7-й сезон. 21-я серия [16+]05.05 Царь горы. 7-й сезон. 22-я серия [16+]05.35 Царь горы. 7-й сезон. 23-я серия [16+]07.00 Мультфильмы [6+]07.10 Детская студия телевидения [6+]07.30 Новости. Хабаровск [16+]07.50 Максимальное приближение [12+]08.20 Новости. Хабаровск [16+]08.40 Максимальное приближение [12+]09.10 Новости. Хабаровск [16+]09.30 Максимальное приближение [12+]10.00 Три аккорда [16+]11.40 В мире прошлого [16+]13.00 Новости. Хабаровск [16+]13.20 Фильмы линейки ТВ-конкурса 'Федерация' [16+]14.00 Кинозал [16+]15.40 Неадекватные люди [16+]17.30 Максимальное приближение [12+]19.00 Новости. Хабаровск [16+]19.20 Кинозал [16+]21.20 Новости. Хабаровск [16+]21.40 Три аккорда [16+]23.20 Новости. Хабаровск [16+]23.40 В мире прошлого [16+]08.20 Скачки на быках. Сезон 2016. 19-я серия [12+]09.15 Ред Булл Глобал Ралли-Кросс. Сезон 2016. 7-я серия [12+]10.10 TNA. Лучшие поединки. 1-й сезон. 9-я серия [12+]11.05 И-Эф-Си. Сезон 2016. 202-я серия [12+]12.00 Ралли Bullrun: копы, тачки и суперзвезды. 6-й сезон. 1-я серия [12+]12.25 Ралли Bullrun: копы, тачки и суперзвезды. 6-й сезон. 2-я серия [12+]12.55 Звёздный дрифт: взлёты и падения. Сезон 2015. 4-я серия [12+]13.20 Звёздный дрифт: взлёты и падения. Сезон 2015. 5-я серия [12+]14.00 Ралли Bullrun: копы, тачки и суперзвезды. 6-й сезон. 3-я серия [12+]14.25 Ралли Bullrun: копы, тачки и суперзвезды. 6-й сезон. 4-я серия [12+]14.55 Безумный заезд. 1-й сезон. 1-я серия [12+]15.20 Безумный заезд. 1-й сезон. 2-я серия [12+]15.50 Кровь, пот и скорость. 6-й сезон. 6-я серия [12+]16.45 Скачки на быках. Сезон 2016. 20-я серия [12+]17.40 Звёздный дрифт: взлёты и падения. Сезон 2015. 6-я серия [12+]18.05 Звёздный дрифт: взлёты и падения. Сезон 2015. 7-я серия [12+]18.35 Ред Булл Глобал Ралли-Кросс. Сезон 2016. 8-я серия [12+]19.30 Дью Тур: Лос-Анджелес. Сезон 2015. 2-я серия [12+]20.25 Безумный заезд. 1-й сезон. 1-я серия [12+]20.50 Безумный заезд. 1-й сезон. 2-я серия [12+]21.20 Кровь, пот и скорость. 6-й сезон. 6-я серия [12+]22.15 Звёздный дрифт: взлёты и падения. Сезон 2015. 6-я серия [12+]22.40 Звёздный дрифт: взлёты и падения. Сезон 2015. 7-я серия [12+]23.10 Скачки на быках. Сезон 2016. 20-я серия [12+]00.05 Ред Булл Глобал Ралли-Кросс. Сезон 2016. 8-я серия [12+]01.00 Дью Тур: Лос-Анджелес. Сезон 2015. 2-я серия [12+]01.55 Ралли Bullrun: копы, тачки и суперзвезды. 6-й сезон. 3-я серия [12+]02.20 Ралли Bullrun: копы, тачки и суперзвезды. 6-й сезон. 4-я серия [12+]02.50 Скачки на быках. Сезон 2016. 20-я серия [12+]03.45 Безумный заезд. 1-й сезон. 1-я серия [12+]04.10 Безумный заезд. 1-й сезон. 2-я серия [12+]04.40 Ред Булл Глобал Ралли-Кросс. Сезон 2016. 8-я серия [12+]05.35 И-Эф-Си. Сезон 2016. 203-я серия [12+]06.30 TNA. Лучшие поединки. 1-й сезон. 10-я серия [12+]07.25 Безумный заезд. 1-й сезон. 1-я серия [12+]07.50 Безумный заезд. 1-й сезон. 2-я серия [12+]07.00 Утро с Губернией [16+]07.03 Новости [16+]07.07 Утро с Губернией [16+]07.35 Утро с Губернией [16+]08.00 Новости [16+]08.05 Утро с Губернией [16+]08.35 Утро с Губернией [16+]09.00 Новости [16+]09.20 Школа здоровья [16+]09.30 Будет вкусно [0+]10.30 Город [0+]10.40 Новости [16+]11.35 Место происшествия [16+]11.55 Большой город [16+]12.45 Дело о контактах НЛО [16+]13.10 Анюйский национальный парк [16+]13.35 Благовест14.00 Школа здоровья [16+]15.00 Новости [16+]15.15 Большой город [16+]16.00 Новости [16+]16.15 Парк Юрского периода [16+]17.05 Новости [16+]17.20 Планета Тайга [16+]17.45 Новости [16+]17.50 Будет вкусно [0+]18.50 Город [0+]19.00 Новости [16+]19.55 Место происшествия [16+]20.15 Большой город [16+]21.00 Новости [16+]21.55 Место происшествия [16+]22.15 Большой город [16+]23.00 Город [0+]23.10 Новости [16+]00.05 Место происшествия [16+]00.25 Город [0+]00.35 Фехтовальщик [16+]02.15 Фехтовальщик-2: Полицейский - гладиатор [16+]03.45 Новости [16+]04.25 Место происшествия [16+]04.45 Наживка [16+]06.10 Большой город LIVE [16+]06.50 Город [0+]07.40 Новости. Хабаровск [16+]08.00 Детская студия телевидения [6+]08.10 Мультфильмы [6+]09.10 Документальный цикл [12+]10.00 Новости. Хабаровск [16+]10.20 Будденброки. 2-я серия [16+]12.10 Мой герой [12+]12.50 Детская студия телевидения [6+]13.00 Мультфильмы [6+]13.50 Смелый большой панда [12+]15.30 Российский Дальний Восток. Спасти и сохранить [12+]17.40 Принцесса цирка. 95-я серия [12+]18.30 Дурдом. 12-я серия [16+]19.30 Новости. Хабаровск [16+]19.50 Хранитель времени [16+]21.30 Новости. Хабаровск [16+]21.50 Ковчег. 26-я серия [12+]23.30 Новости. Хабаровск [16+]13.30 КХЛ за неделю [6+]13.45 'Вспомним Плей-офф'. КХЛ. Финал конференции 'Запад'. 1-й матч. СКА - 'Локомотив' [12+]16.20 'Лучшие клубы'. КХЛ. 'Динамо'(Минск) - 'Металлург'(Мг) [12+]18.20 Ice mix [6+]18.35 'Яркие матчи'. КХЛ. 'Куньлунь Ред Стар'- СКА [12+]20.35 'Яркие матчи'. КХЛ. 'Йокерит'- 'Трактор' [12+]22.35 Истории МХЛ [6+]22.45 'Лучшие клубы'. КХЛ. СКА - Динамо (Москва) [12+]00.55 Прямая речь [6+]01.05 'Яркие матчи'. КХЛ. 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