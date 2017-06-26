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Понедельник
26 июня 2017г. - Программа передач ТВ Хабаровск
Телеканал 'Первый'
06.00 Телеканал 'Доброе утро'
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! Выпуск от 26 июня [12+]
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Наедине со всеми [16+]
14.20 Время покажет [16+]
16.00 Новости
16.15 Время покажет [16+]
17.00 Мужское / Женское [16+]
18.00 Давай поженимся! [16+]
19.00 Вечерние новости с субтитрами
19.40 Прямой информационный канал 'Первая Студия' [16+]
20.50 'Пусть говорят' с Андреем Малаховым [16+]
22.00 Время
22.30 Мажор-2. 5-я и 6-я серии [16+]
00.40 'Вечерний Ургант' в Санкт-Петербурге [16+]
01.10 Познер. Юрий Рост [16+]
02.10 Ночные новости
02.25 Тора! Тора! Тора! [12+]
04.00 Новости
04.05 Тора! Тора! Тора! [12+]
05.15 Контрольная закупка
Телеканал "Россия 1"
06.00 Утро России
06.07 Местное время. Вести - Хабаровск
06.35 Местное время. Вести - Хабаровск
07.07 Местное время. Вести - Хабаровск
07.35 Местное время. Вести - Хабаровск
08.07 Местное время. Вести - Хабаровск
08.35 Местное время. Вести - Хабаровск
09.07 Местное время. Вести - Хабаровск
09.35 Местное время. Вести - Хабаровск
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном [12+]
12.00 Вести
12.40 Местное время. Вести - Хабаровск
12.55 Пыльная работа [16+]
15.00 Вести
15.40 Местное время. Вести - Хабаровск
15.55 Тайны следствия [12+]
18.00 Вести
18.20 Местное время. Вести - Хабаровск
18.40 Прямой эфир [16+]
19.50 60 минут [12+]
21.00 Вести
21.45 Местное время. Вести - Хабаровск
22.00 Погоня за прошлым. 1-я часть [12+]
01.20 Специальный корреспондент [16+]
03.50 На солнечной стороне улицы. 7-я серия - 'Миша-бедоносец' [12+]
04.50 Наследники [12+]
Телеканал "НТВ"
05.00 Вернуть на доследование. 'Дело № 4 - 'Как в кино', 1-я и 2-я серии [16+]
06.00 Сегодня
06.05 Вернуть на доследование. 'Дело № 4 - 'Как в кино', 1-я и 2-я серии [16+]
07.00 Деловое утро НТВ [12+]
09.00 Возвращение Мухтара-2. Бизнес по-русски [16+]
10.00 Сегодня
10.20 Лесник. 'Джекпот', 1-я и 2-я серии [16+]
12.00 Суд присяжных [16+]
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи [16+]
16.00 Сегодня
16.30 Свидетели. 'Бойся, я всегда с тобой', 'Плохие деньги' [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Морские дьяволы. Смерч-2. 'Коллеги', 1-я и 2-я серии, 'Мечта детства', 1-я и 2-я серии [16+]
23.30 Итоги дня
00.00 Поздняков [16+]
00.10 Погоня за тенью. Жертва искусства [16+]
01.10 Место встречи [16+]
03.10 Темная сторона [16+]
04.00 Дознаватель-2. Фанера [16+]
Телеканал "МИР"
06.50 Маша и Медведь [0+]
07.00 Доброе утро, мир! [16+]
08.35 Нет проблем [16+]
10.00 Бремя обеда [12+]
10.30 Любимые актеры. Наталья Гундарева [12+]
11.00 Одна тень на двоих. 1-я - 3-я серии [16+]
13.00 Новости
13.15 Одна тень на двоих. 3-я - 4-я серии [16+]
15.00 Семейные драмы [16+]
16.00 Новости
16.15 Возвращение Мухтара-2. Воскресный потоп [16+]
17.10 Возвращение Мухтара-2. Волшебные руки [16+]
18.05 Возвращение Мухтара-2. Цена страсти [16+]
19.00 Новости
19.20 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. 21-я - 24-я серии [16+]
23.10 Живописная авантюра [16+]
01.05 Крутые берега. 9-я - 12-я серии [16+]
04.00 Закон и порядок. Отдел оперативных расследований. 22-я - 24-я серии [16+]
Телеканал "ТВЦ"
06.00 Настроение
08.10 Наш общий друг [12+]
10.35 Пётр Алейников. Жестокая, жестокая любовь [12+]
11.30 События
11.50 'Постскриптум' с Алексеем Пушковым [16+]
12.55 'В центре событий' с Анной Прохоровой [16+]
13.55 Линия защиты [16+]
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Городское собрание [12+]
16.00 Тайны нашего кино. Девчата [12+]
16.35 Естественный отбор [12+]
17.30 Крик совы [12+]
19.30 События
20.00 Петровка, 38 [16+]
20.20 Право голоса [16+]
22.00 События
22.30 'Смерть с запахом герани'. Спецрепортаж [16+]
23.05 Без обмана. Мебельный психоз [16+]
00.00 События
00.30 Взгляд из прошлого [12+]
04.20 Польские красавицы. Кино с акцентом [12+]
05.05 Пётр Алейников. Жестокая, жестокая любовь [12+]
Телеканал "Россия - Культура"
07.00 Евроньюс
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Кинопоэзия. Анатолий Белый читает стихотворение Владимира Маяковского 'Скрипка и немножко нервно'
11.20 Коломбо. Конспираторы
13.00 Гуинедд. Валлийские замки Эдуарда Первого
13.15 Линия жизни. Евгений Крылатов
14.10 Великое расселение человека. Африка
15.00 Новости культуры
15.10 О бедном гусаре замолвите слово. 1-я и 2-я серии
17.50 Кинопоэзия. Анатолий Белый читает стихотворение Владимира Маяковского 'Скрипка и немножко нервно'
17.55 Один и сто. История Госоркестра
18.35 Госоркестр им. Е.Ф. Светланова. С. Рахманинов. Концерт №3 для фортепиано с оркестром
19.15 Спокойной ночи, малыши!
19.30 Новости культуры
19.45 Абсолютный слух
20.25 Великое расселение человека. Африка
21.20 Запечатленное время. ВЧК. Первые шаги
21.50 Коломбо. Конспираторы
23.20 Кинопоэзия. Анатолий Белый читает стихотворение Владимира Маяковского 'Скрипка и немножко нервно'
23.30 Новости культуры
23.45 Худсовет
23.50 'Тем временем' с Александром Архангельским
00.35 Дождь в чужом городе. 1-я серия
01.40 Наблюдатель
02.40 Байкал. Голубое море Сибири
Телеканал "Матч ТВ"
13.30 Вся правда про... [12+]
14.00 Новости
14.05 Зарядка ГТО [0+]
14.25 Новости
14.30 Все на Матч!
15.55 Новости
16.00 Спортивный репортёр [12+]
16.20 Футбол. Кубок Конфедераций. Трансляция из Москвы. Чили - Австралия [0+]
18.20 Новости
18.30 Все на Матч!
19.15 Обзор Кубка Конфедераций-2017. Групповой этап [12+]
20.00 Путь бойца [16+]
20.30 Профессиональный бокс. Бой за титул WBC Silver в супертяжёлом весе. А. Поветкин - М. Вах [16+]
21.30 Новости
21.35 Все на Матч!
22.00 Смешанные единоборства. UFC. Трансляция из США. М. Кьеза - К. Ли. Б. Д. Пенн - Д. Сивер [16+]
23.55 Новости
00.00 Все на Матч!
00.30 Мой бой. Емельяненко vs Митрион [16+]
01.00 Смешанные единоборства. Bellator. Трансляция из США. Ф. Емельяненко - М. Митрион. Ч. Соннен - В. Сильва [16+]
02.30 Долгий путь к победе [12+]
03.00 Футбол. Кубок Конфедераций. Трансляция из Сочи. Германия - Камерун [0+]
05.00 'Тотальный разбор' с Валерием Карпиным
06.00 Специальный репортаж. Реальный футбол [12+]
06.10 Все на Матч!
07.00 Передача без адреса [16+]
07.30 Обзор Кубка Конфедераций-2017. Групповой этап [12+]
08.30 Пятый номер [16+]
10.15 Энди Маррей. Человек с ракеткой [12+]
11.30 Футбол. Кубок Конфедераций. Трансляция из Москвы. Чили - Австралия [0+]
Телеканал "Даль-ТВ + ТНТ"
07.00 Про декор [12+]
07.30 Про декор. 19-я серия [12+]
08.00 Настоящее время [16+]
08.20 Night life [16+]
08.30 Деффчонки. 2-й сезон. 34-я серия - 'Мымра' [16+]
08.35 Домострой [6+]
08.45 Маша и Медведь [0+]
09.00 Дом-2. Lite [16+]
10.30 Дом-2. Остров любви [16+]
11.30 Битва экстрасенсов. 17-й сезон. 278-я серия [16+]
13.00 Реальные пацаны. 1-й сезон. 1-я серия [16+]
13.30 Реальные пацаны. 1-й сезон. 2-я серия - 'Браслетики добра' [16+]
14.00 Реальные пацаны. 1-й сезон. 3-я серия - 'Бальные танцы' [16+]
14.30 Реальные пацаны. 1-й сезон. 4-я серия - 'Миллион алых роз' [16+]
15.00 Реальные пацаны. 1-й сезон. 5-я серия - 'Машина' [16+]
15.30 Реальные пацаны. 1-й сезон. 6-я серия - 'Новая работа' [16+]
16.00 Реальные пацаны. 1-й сезон. 7-я серия - 'Собачка в машине' [16+]
16.30 Реальные пацаны. 1-й сезон. 8-я серия - 'Клуб' [16+]
17.00 Реальные пацаны. 1-й сезон. 9-я серия - 'После клуба' [16+]
17.30 Реальные пацаны. 1-й сезон. 10-я серия - 'Футбол. Стрипклуб' [16+]
18.00 Реальные пацаны. 1-й сезон. 11-я серия - 'Витек' [16+]
18.30 Реальные пацаны. 1-й сезон. 12-я серия - 'Мальчишник' [16+]
19.00 Настоящее время [6+]
19.30 Реальные пацаны. 1-й сезон. 14-я серия - 'Шашлыки без баб' [16+]
20.00 Реальные пацаны. 1-й сезон. 15-я серия - 'Лимузин' [16+]
20.30 Реальные пацаны. 1-й сезон. 16-я серия - 'Под музыку Вивальди' [16+]
21.00 Комеди Клаб. 12-й сезон. 510-я серия [16+]
22.00 Комеди Клаб. 465-я серия [16+]
23.00 Дом-2. Остров любви [16+]
00.00 Дом-2. После заката [16+]
01.00 Такое Кино! 168-я серия [16+]
01.30 Дикая [18+]
03.45 Перезагрузка. 28-я серия [16+]
04.45 Перезагрузка. 29-я серия [16+]
05.45 Сделано со вкусом. 14-я серия [16+]
06.50 Саша+Маша
Телеканал "РЕН-ТВ" (СЭТ)
05.00 Странное дело [16+]
06.00 Документальный проект [16+]
07.00 Новости. Хабаровск [16+]
07.25 Детская студия телевидения [0+]
07.30 С бодрым утром! [16+]
08.30 Новости [16+]
09.00 'Военная тайна' с Игорем Прокопенко. 1-я часть [16+]
11.00 Документальный проект. Скрытые под водой [16+]
12.00 рмационная программа 112 [16+]
12.50 Детская студия телевидения [0+]
13.00 Званый ужин [16+]
14.00 Война богов: Бессмертные [16+]
16.00 рмационная программа 112 [16+]
16.30 Новости [16+]
17.00 Тайны Чапман [16+]
18.00 Самые шокирующие гипотезы [16+]
19.00 Новости. Хабаровск [16+]
19.20 Детская студия телевидения [0+]
19.30 Новости [16+]
20.00 Лузеры [16+]
21.50 Водить по-русски [16+]
23.00 Новости [16+]
23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным [16+]
00.30 Спартак: Кровь и песок. 9-я и 10-я серии [18+]
02.30 Самые шокирующие гипотезы [16+]
03.30 Тайны Чапман [16+]
04.30 'Территория заблуждений' с Игорем Прокопенко [16+]
Телеканал "СТС"
06.00 Смешарики [0+]
06.05 Щелкунчик и Крысиный король [0+]
08.05 Да здравствует король Джулиан! [6+]
08.30 Семейка Крудс. Начало [6+]
09.00 Уральские пельмени. Любимое [16+]
09.40 Angry Birds в кино [6+]
11.30 Три икса-2. Новый уровень [16+]
13.30 Кухня [16+]
15.00 Восьмидесятые [16+]
17.00 Воронины [16+]
20.00 Отель 'Элеон' [16+]
21.00 Плохие парни [16+]
23.20 Уральские пельмени. Любимое [16+]
23.30 'Кино в деталях' с Фёдором Бондарчуком [18+]
00.30 Вечный отпуск [16+]
01.30 Дрожь земли [16+]
03.20 Дрожь земли-2. Повторный удар [16+]
05.15 Ералаш [0+]
05.40 Музыка на СТС [16+]
Телеканал "Пятый канал"
05.00 Известия
05.10 Мультфильмы [0+]
05.25 По улицам комод водили [12+]
06.00 Известия
06.10 По улицам комод водили [12+]
07.00 Утро на 5
09.00 Известия
09.25 Неподкупный. 1-я серия [16+]
10.20 Неподкупный. 2-я серия [16+]
11.10 Неподкупный. 3-я серия [16+]
12.05 Неподкупный. 4-я серия [16+]
13.00 Известия
13.25 Убойная сила. 6-й сезон. Братство по оружию [16+]
14.20 Убойная сила. 6-й сезон. 'Мыс Доброй Надежды', 1-я серия [16+]
15.15 Убойная сила. 6-й сезон. 'Мыс Доброй Надежды', 2-я серия [16+]
16.05 Убойная сила. 6-й сезон. 'Мыс Доброй Надежды', 3-я серия [16+]
17.05 Убойная сила. 6-й сезон. Овертайм [16+]
18.00 Акватория. Призрак [16+]
18.50 Акватория. Ветер перемен [16+]
19.40 След. Лох [16+]
20.20 След. Химера [16+]
21.15 След. Крутые парни [16+]
22.00 Известия
22.25 Акватория. Компромат [16+]
23.10 Акватория. Верные друзья [16+]
00.00 Открытая студия
01.00 Лето рядового Дедова [12+]
02.15 Пламя [12+]
Телеканал "Звезда"
06.00 Оружие ХХ века [12+]
06.15 Петровка, 38 [12+]
08.00 Александровский сад. 1-й сезон. 1-я - 4-я серии [12+]
09.00 Новости дня
09.15 Александровский сад. 1-й сезон. 1-я - 4-я серии [12+]
12.30 Александровский сад. 1-й сезон. 5-я - 7-я серии [12+]
13.00 Новости дня
13.10 Александровский сад. 1-й сезон. 5-я - 7-я серии [12+]
16.00 Рысь [16+]
17.00 Военные новости
17.05 Рысь [16+]
18.05 Москва фронту [12+]
18.30 Великая Отечественная. Фильм 3-й - 'Блокада Ленинграда' [12+]
19.35 Теория заговора. Гибридная война. Фильм 3-й - 'Как разжечь революцию' [12+]
20.20 Загадки века с Сергеем Медведевым. Генрих Гиммлер. Исчезновение [12+]
21.05 Загадки века с Сергеем Медведевым. Зоя Федорова. Жизнь за бриллианты [12+]
21.55 Особая статья [12+]
23.15 Легенды советского сыска [16+]
00.00 Звезда на 'Звезде' [6+]
00.45 Без права на провал [12+]
02.20 Васек Трубачев и его товарищи
03.55 Отряд Трубачева сражается
Телеканал "Че"
06.00 100 великих [16+]
07.30 Великая война [0+]
13.30 Брат за брата [16+]
16.30 КВН на бис [16+]
19.30 Шестой день [16+]
21.35 Потрошители [16+]
23.30 Побег. 3-й сезон [16+]
01.15 Брачное чтиво [18+]
02.45 Эверест. Достигая невозможного [12+]
04.30 100 великих [16+]
Телеканал "Карусель"
05.00 'Ранние пташки'. 'Доктор Машинкова'. 'Летающие звери'
07.00 С добрым утром, малыши!
07.25 Пляс-класс
07.30 Новые приключения пчёлки Майи
09.15 Magic English
09.35 'Союзмультфильм' представляет: 'Кошкин дом'
10.05 Ох и Ах
10.15 Ох и Ах идут в поход
10.25 Кот в сапогах
10.40 Паровозик из Ромашкова
10.55 Весёлая ферма
11.10 Инспектор Гаджет
12.15 Ниндзяго
13.00 Классная школа
14.00 Лабораториум
14.25 Смешарики. Пин-код
16.00 Бум! Шоу
16.30 Маленькое королевство Бена и Холли
17.20 Королевская Академия
17.45 DC девчонки-супергерои
17.50 Барбоскины
19.00 Чуддики
19.15 Смурфики
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Огги и тараканы
22.00 LBX - Битвы маленьких гигантов [12+]
22.45 Лига Справедливости: Экшн
23.10 Семья Светофоровых
00.00 'Машкины страшилки'. 'Машины сказки'
01.05 Игрушечная страна
03.40 Лесные друзья
Телеканал "Disney"
05.00 Капитан Джейк и пираты Нетландии. 4-й сезон [0+]
05.15 Клуб Микки Мауса. 3-й сезон [0+]
05.45 Перекресток в джунглях. 2-й сезон [0+]
06.15 Доктор Плюшева. 2-й сезон [0+]
06.45 Детёныши джунглей [0+]
07.10 Лило и Стич [0+]
08.05 Генри Обнимонстр. 2-й сезон [6+]
08.35 Капитан Джейк и пираты Нетландии. 4-й сезон [0+]
09.00 Герои в масках [0+]
09.30 Майлз с другой планеты. 2-й сезон [6+]
10.00 Хранитель Лев [0+]
10.30 Елена - принцесса Авалора [0+]
11.00 София Прекрасная. 2-й сезон [0+]
12.00 Аладдин [0+]
13.00 Жужики [6+]
13.30 7 гномов. 2-й сезон [6+]
14.00 Новая Школа Императора. 2-й сезон [0+]
16.20 Финес и Ферб. 2-й сезон [6+]
18.40 Леди Баг и Супер-Кот [12+]
19.30 Меч в камне [0+]
21.10 Звёздная принцесса и силы зла [12+]
22.30 Правила стиля [6+]
22.50 Тайны острова Мако. 2-й сезон [12+]
00.15 Заклятые друзья [6+]
02.05 Леди Баг и Супер-Кот [12+]
02.30 Великий Человек-паук [12+]
03.25 Стражи Галактики [12+]
04.20 Музыка на Канале Disney [6+]
Телеканал "Ю"
05.00 В теме. Лучшее [16+]
05.30 Фактор страха [16+]
07.20 В теме. Лучшее [16+]
07.50 МастерШеф [16+]
10.15 В стиле [16+]
10.45 Няня 911 [12+]
11.35 За живое [16+]
12.55 Борщ-шоу [12+]
13.25 Помешанные на чистоте [12+]
14.25 Клон [16+]
16.15 Цветок Карибского моря [16+]
17.10 Научи жену рулить [16+]
18.10 Обмен жёнами [16+]
19.30 Клон [16+]
21.20 Цветок Карибского моря [16+]
22.15 Моя вторая мама [16+]
23.10 В теме [16+]
23.40 Спасите моего ребенка [16+]
01.10 Мыслить как преступник [16+]
02.50 Фактор страха [16+]
Телеканал "ТВ-3"
06.00 Мультфильмы [0+]
09.30 Слепая. Командировочный [12+]
10.00 Слепая. Железный характер [12+]
10.30 Гадалка. Звук одиночества [12+]
11.00 Гадалка. Слуга нежити [12+]
11.30 Не ври мне! Угонщица [12+]
12.30 Не ври мне! Непутевая сестра [12+]
13.30 Охотники за привидениями. Месть нерожденного [16+]
14.00 Охотники за привидениями. Кинозвезда [16+]
14.30 Охотники за привидениями. Призрак оперы [16+]
15.00 Мистические истории. Начало [16+]
16.00 Гадалка. Завистливая девочка [12+]
16.30 Гадалка. Чужое счастье [12+]
17.00 Гадалка. От чистого сердца [12+]
17.35 Слепая. Чужая семья [12+]
18.10 Слепая. Зло во благо [12+]
18.45 Нейродетектив [16+]
19.30 Нейродетектив [16+]
20.30 Нейродетектив [16+]
21.15 Пляжный коп [16+]
22.15 Пляжный коп [16+]
23.00 Твин Пикс [16+]
00.15 Общак [18+]
02.15 Элементарно [16+]
03.00 Элементарно [16+]
03.45 Элементарно [16+]
04.30 Элементарно [16+]
05.15 Элементарно [16+]
Телеканал "Общественное телевидение России"
12.00 Большая страна. Региональный акцент [12+]
12.55 Активная среда [12+]
13.05 Прав!Да? [12+]
14.00 Про бегемота, который боялся прививок
14.20 Календарь [12+]
15.15 Пан или пропаL. 9-я серия - 'Война и мир'. 10-я серия - 'Разум и чувства' [12+]
16.45 Активная среда [12+]
17.00 Новости
17.05 Прав!Да? [12+]
18.00 Новости
18.05 Календарь [12+]
19.00 Новости
19.05 Большая страна. Региональный акцент [12+]
20.00 Новости
20.20 Активная среда [12+]
20.30 'Без наркотиков'. Интервью с Евгением Ройзманом [12+]
21.00 Новости
21.05 Календарь [12+]
22.00 Новости
22.15 Пан или пропаL. 9-я серия - 'Война и мир'. 10-я серия - 'Разум и чувства' [12+]
23.45 Активная среда [12+]
00.00 ОТРажение [12+]
04.00 Новости
04.05 'Без наркотиков'. Интервью с Евгением Ройзманом [12+]
04.30 За дело! [12+]
05.10 Большая страна. Региональный акцент [12+]
06.05 Пан или пропаL. 9-я серия - 'Война и мир'. 10-я серия - 'Разум и чувства' [12+]
07.35 Активная среда [12+]
07.50 Легенды Крыма. На страже южных рубежей [12+]
08.15 Большое интервью
08.45 ОТРажение [12+]
Телеканал "Пятница"
06.00 Пятница News [16+]
06.30 Орел и решка. Рай и ад [16+]
07.30 Утро Пятницы [16+]
09.30 Школа доктора Комаровского [16+]
10.00 ЖаннаПомоги [16+]
11.00 Орел и решка. Рай и ад [16+]
13.00 Генеральная уборка [16+]
13.30 Кондитер [16+]
16.00 Орел и решка. Рай и ад [16+]
19.00 Орел и решка. Рай и ад. Греция [16+]
20.00 Орел и решка. Рай и ад [16+]
23.00 Секс в большом городе [16+]
00.45 Пятница News [16+]
01.15 Секс в большом городе [16+]
03.40 Вызов [16+]
04.50 Пятница News [16+]
05.20 Мультфильмы [12+]
Телеканал "2x2"
06.00 Русские мультфильмы [12+]
06.45 Покемон. 16-й сезон. 19-я серия [12+]
07.10 Покемон. 16-й сезон. 20-я серия [12+]
07.35 Покемон. 16-й сезон. 21-я серия [12+]
08.05 2X2 Music [16+]
08.30 Hobosti 2X2. 5-й сезон. 2-я серия [16+]
08.35 Черепашки-ниндзя. 1-й сезон. 7-я серия [12+]
09.00 Черепашки-ниндзя. 1-й сезон. 8-я серия [12+]
09.25 Черепашки-ниндзя. 1-й сезон. 9-я серия [12+]
09.50 Ниндзяго. 5-й сезон. 9-я серия [12+]
10.20 Ниндзяго. 5-й сезон. 10-я серия [12+]
10.45 Ниндзяго. 1-я серия [12+]
11.10 Ниндзяго. 2-я серия [12+]
11.40 Монстры против пришельцев. 2-й сезон. 14-я серия [12+]
12.05 Монстры против пришельцев. 2-й сезон. 15-я серия [12+]
12.35 Монстры против пришельцев. 2-й сезон. 16-я серия [12+]
13.05 Монстры против пришельцев. 2-й сезон. 17-я серия [12+]
13.30 Шоу Кливленда. 4-й сезон. 11-я серия [16+]
13.55 Шоу Кливленда. 4-й сезон. 12-я серия [16+]
14.25 Шоу Кливленда. 4-й сезон. 13-я серия [16+]
14.50 Шоу Кливленда. 4-й сезон. 14-я серия [16+]
15.20 Шоу Кливленда. 4-й сезон. 15-я серия [16+]
15.45 Шоу Кливленда. 4-й сезон. 16-я серия [16+]
16.10 Губка Боб квадратные штаны. 4-й сезон. 61-я серия [16+]
16.35 Губка Боб квадратные штаны. 4-й сезон. 62-я серия [16+]
17.05 Губка Боб квадратные штаны. 4-й сезон. 63-я серия [16+]
17.30 Губка Боб квадратные штаны. 4-й сезон. 64-я серия [16+]
17.55 Гриффины. 13-й сезон. 10-я серия [16+]
18.25 Гриффины. 13-й сезон. 11-я серия [16+]
18.50 Американский папаша. 3-й сезон. 7-я серия [16+]
19.10 Hobosti 2X2. 5-й сезон. 2-я серия [16+]
19.20 Американский папаша. 3-й сезон. 8-я серия [16+]
19.45 Атомный лес. 1-й сезон. 1-я серия [16+]
20.10 Симпсоны. 13-й сезон. 3-я серия [16+]
20.35 Симпсоны. 13-й сезон. 4-я серия [16+]
21.00 Гриффины. 8-й сезон. 12-я серия [16+]
21.21 Гриффины. 8-й сезон. 13-я серия [16+]
21.50 Симпсоны. 18-й сезон. 22-я серия [16+]
22.22 Симпсоны. 20-й сезон. 1-я серия [16+]
22.45 Подозрительная Сова. 2-й сезон. 20-я серия [16+]
23.00 Осторожно, Земляне! 1-й сезон. 1-я серия [16+]
23.20 Коп с топором. 7-я - 8-я серии [18+]
23.40 Hobosti 2X2. 5-й сезон. 2-я серия [16+]
23.45 Мужчина ищет женщину. 2-й сезон. 9-я серия [18+]
00.10 ATHF. 8-й сезон. 6-я и 7-я серии [16+]
00.35 Южный парк. 12-й сезон. 14-я серия - 'Ненаказуемый' [18+]
01.00 Южный парк. 7-й сезон. 1-я серия - 'Шоу закрыто' [18+]
01.30 WWE RAW. 256-я серия [16+]
02.25 Южный парк. 16-й сезон. 6-я серия - 'Лучше бы я никогда не ездил на канатную дорогу' [18+]
02.55 Клиника. 149-я серия - 'Моё потерянное время' [16+]
03.20 2X2 Music [16+]
03.45 Царь горы. 6-й сезон. 21-я серия [16+]
04.10 Царь горы. 6-й сезон. 22-я серия [16+]
04.40 Царь горы. 7-й сезон. 1-я серия [16+]
05.05 Царь горы. 7-й сезон. 2-я серия [16+]
05.35 Царь горы. 7-й сезон. 3-я серия [16+]
Телеканал "6ТВ"
07.00 Мультфильмы [6+]
07.10 Детская студия телевидения [6+]
07.30 Новости. Хабаровск [16+]
07.50 Уникумы [12+]
08.20 Новости. Хабаровск [16+]
08.40 Мастера [12+]
09.10 Новости. Хабаровск [16+]
09.30 Уникумы [12+]
10.00 Ясмин. 45-я - 46-я серии [16+]
11.40 В мире чудес [16+]
12.30 Мастера [12+]
13.00 Новости. Хабаровск [16+]
13.20 Фильмы линейки ТВ-конкурса 'Федерация' [16+]
14.10 Кинозал [16+]
15.40 Ясмин. 47-я - 48-я серии [16+]
17.20 Последняя электричка. 1-я - 2-я серии [16+]
19.00 Новости. Хабаровск [16+]
19.20 Кинозал [16+]
21.00 Новости. Хабаровск [16+]
21.20 Детектив Ренуар. 3-й сезон. 3-я серия [16+]
22.20 Новости. Хабаровск [16+]
22.40 Последняя электричка. 1-я - 2-я серии [16+]
00.30 В мире чудес [16+]
Телеканал "Extreme Sports"
08.20 Мастера кикбоксинга. 3-й сезон. 13-я серия [12+]
09.15 Мастера кикбоксинга. 3-й сезон. 14-я серия [12+]
10.10 И-Эф-Си. Сезон 2015. 169-я серия [12+]
11.05 И-Эф-Си. Сезон 2015. 170-я серия [12+]
12.00 Салон мастера 'Вудулу'. 1-й сезон. 5-я серия
12.55 Следопыт. 7-й сезон. 6-я серия [12+]
14.00 Ралли Bullrun: копы, тачки и суперзвезды. 5-й сезон. 3-я серия [12+]
14.25 Ралли Bullrun: копы, тачки и суперзвезды. 5-й сезон. 4-я серия [12+]
14.55 Путешествуя на лыжах. 2-й сезон. 1-я серия [12+]
15.20 Путешествуя на лыжах. 2-й сезон. 2-я серия [12+]
15.50 Кровь, пот и скорость. 6-й сезон. 2-я серия [12+]
16.45 Скачки на быках. Сезон 2016. 16-я серия [12+]
17.40 Демоны фристайла: Без границ. Сезон 2008. 11-я серия [12+]
18.05 Демоны фристайла: Без границ. Сезон 2008. 12-я серия [12+]
18.35 Икс Геймз. Осло. Сезон 2016. 6-я серия [12+]
19.30 Дью Тур: Чикаго. Сезон 2015. 3-я серия [12+]
20.25 Путешествуя на лыжах. 2-й сезон. 1-я серия [12+]
20.50 Путешествуя на лыжах. 2-й сезон. 2-я серия [12+]
21.20 Кровь, пот и скорость. 6-й сезон. 2-я серия [12+]
22.15 Демоны фристайла: Без границ. Сезон 2008. 11-я серия [12+]
22.40 Демоны фристайла: Без границ. Сезон 2008. 12-я серия [12+]
23.10 Скачки на быках. Сезон 2016. 16-я серия [12+]
00.05 Икс Геймз. Осло. Сезон 2016. 6-я серия [12+]
01.00 Дью Тур: Чикаго. Сезон 2015. 3-я серия [12+]
01.55 Ралли Bullrun: копы, тачки и суперзвезды. 5-й сезон. 3-я серия [12+]
02.20 Ралли Bullrun: копы, тачки и суперзвезды. 5-й сезон. 4-я серия [12+]
02.50 Скачки на быках. Сезон 2016. 16-я серия [12+]
03.45 Путешествуя на лыжах. 2-й сезон. 1-я серия [12+]
04.10 Путешествуя на лыжах. 2-й сезон. 2-я серия [12+]
04.40 Икс Геймз. Осло. Сезон 2016. 6-я серия [12+]
05.35 И-Эф-Си. Сезон 2016. 199-я серия [12+]
06.30 TNA. Лучшие поединки. 1-й сезон. 6-я серия [12+]
07.25 Путешествуя на лыжах. 2-й сезон. 1-я серия [12+]
07.50 Путешествуя на лыжах. 2-й сезон. 2-я серия [12+]
Телеканал "Губерния (Хабаровск)"
07.00 Утро с Губернией [16+]
07.03 Новости [16+]
07.07 Утро с Губернией [16+]
07.35 Утро с Губернией [16+]
08.00 Новости [16+]
08.05 Утро с Губернией [16+]
08.35 Утро с Губернией [16+]
09.00 Новости [16+]
09.20 Школа здоровья [16+]
09.30 Будет вкусно [0+]
10.30 Благовест
10.50 Школа здоровья [16+]
11.50 Дело о венце безбрачия [16+]
12.15 Анюйский национальный парк [16+]
12.40 Торжественный прием Мэром города выпускников общеобразовательных учреждений
15.00 Новости [16+]
15.15 Выставка-ярмарка 'Наш выбор-27'
16.00 Новости [16+]
16.15 Наружное наблюдение. 13-я серия [16+]
17.05 Новости [16+]
17.20 Тайна Большого театра [16+]
17.45 Новости [16+]
17.50 Будет вкусно [0+]
18.50 Город [0+]
19.00 Новости [16+]
19.55 Место происшествия [16+]
20.15 Большой город [16+]
21.00 Новости [16+]
21.55 Место происшествия [16+]
22.15 Большой город [16+]
23.00 Город [0+]
23.10 Новости [16+]
00.05 Место происшествия [16+]
00.25 Город [0+]
00.35 Хозяин тайги [0+]
01.55 Наживка [16+]
03.20 Место происшествия [16+]
03.35 Ваннабис [16+]
05.10 Большой город LIVE [16+]
05.50 Место происшествия [16+]
06.05 Новости [16+]
06.45 Город [0+]
Телеканал "СЭТ ТВ"
07.20 Новости. Хабаровск [16+]
07.40 Детская студия телевидения [6+]
07.50 Мультфильмы [6+]
08.40 Новости. Хабаровск [16+]
09.00 Документальная программа [12+]
10.00 Новости. Хабаровск [16+]
10.20 Друг [16+]
11.50 Мой герой [12+]
12.40 Детская студия телевидения [6+]
12.50 Мультфильмы [6+]
13.40 Космические войны [16+]
15.10 Новости. Хабаровск [16+]
15.30 'Живая история. Восхождение' [16+]
16.20 Друг [16+]
17.40 Принцесса цирка. 91-я серия [12+]
18.30 Дурдом. 8-я серия [16+]
19.30 Новости. Хабаровск [16+]
19.50 Кот в мешке [16+]
21.30 Новости. Хабаровск [16+]
21.50 Ковчег [12+]
23.20 Новости. Хабаровск [16+]
Телеканал "КХЛ"
13.30 КХЛ за неделю [6+]
13.45 'Вспомним Плей-офф'. КХЛ. 1/2 финала конференции 'Восток'. 4-й матч. 'Ак Барс'- 'Авангард' [12+]
15.50 'Яркие матчи'. КХЛ. 'Металлург'(Мг) - 'Витязь' [12+]
18.10 Ice mix [6+]
18.25 'Лучшие клубы'. КХЛ. 'Салават Юлаев'- 'Локомотив' [12+]
20.35 'Яркие матчи'. КХЛ. 'Йокерит'- СКА [12+]
22.50 Великолепная восьмерка. 'ЦСКА' [6+]
23.20 'Лучшие клубы'. КХЛ. 'Динамо'(Москва) - 'Барыс' [12+]
01.30 Истории МХЛ [6+]
01.40 'Яркие матчи'. КХЛ. 'Сибирь'- 'Нефтехимик' [12+]
04.00 Великолепная восьмерка. 'ЦСКА' [6+]
04.30 'Вспомним Плей-офф'. КХЛ. 1/2 финала конференции 'Запад'. 5-й матч. ЦСКА - 'Локомотив' [12+]
07.05 Истории МХЛ [6+]
07.15 Судейская [6+]
07.50 'Лучшие клубы'. КХЛ. 'Динамо'(Москва) - 'Барыс' [12+]
10.00 Великолепная восьмерка. 'ЦСКА' [6+]
10.30 'Яркие матчи'. КХЛ. 'Спартак'- 'Слован' [12+]
12.55 Судейская [6+]
Телеканал "ТНТ4"
06.00 Comedy Woman. Лучшее [16+]
06.50 Comedy Woman Classic [16+]
07.00 Comedy Woman. Лучшее [16+]
08.00 Comedy Woman. Лучшее [16+]
08.50 Comedy Woman Classic [16+]
09.00 Comedy Club Classic [16+]
09.50 'Comedy Club'. Лучшее [16+]
10.00 Счастливы вместе. Танцуй, Света, танцуй! [16+]
10.30 Счастливы вместе. Ей денег не надо - работу давай! [16+]
11.00 Универ. 1-я серия - 'Приезд Саши' [16+]
11.30 Универ. 2-я серия - 'Фастфуд' [16+]
12.00 Универ. 3-я серия - 'Трава' [16+]
12.30 Универ. 4-я серия - 'Разборка' [16+]
13.00 Универ. 5-я серия - 'Резиновая баба' [16+]
13.30 Универ. 6-я серия - 'Девственник' [16+]
14.00 Универ. 7-я серия - 'Яйцев' [16+]
14.30 Универ. 8-я серия - 'Одноклассники' [16+]
15.00 Comedy Club Classic [16+]
16.00 Comedy Club Classic [16+]
17.00 Comedy Club Classic [16+]
17.50 'Comedy Club'. Лучшее [16+]
18.00 Comedy Club. Exclusive [16+]
18.30 Comedy Club. Exclusive [16+]
19.00 Comedy Баттл. Лучшее [16+]
19.30 Comedy Баттл. Лучшее [16+]
20.00 Comedy Баттл. Лучшее [16+]
20.30 Comedy Баттл. Лучшее [16+]
21.00 Вжух [16+]
21.30 Вжух [16+]
22.00 Вжух [16+]
22.30 Вжух [16+]
23.00 Comedy Club Classic [16+]
00.00 Comedy Club Classic [16+]
00.50 'Comedy Club'. Лучшее [16+]
01.00 Не спать! [16+]
02.00 Убойная лига [16+]
03.00 Убойной ночи [16+]
03.30 Убойной ночи [16+]
04.00 Comedy Club Classic [16+]
05.00 Comedy Woman. Лучшее [16+]
05.50 Comedy Woman Classic [16+]
Телеканал "Эхо TV"
14.00 Хорошие новости [12+]
14.30 Другая музыка [12+]
15.00 Хорошие новости [12+]
15.30 Другая музыка [12+]
16.00 Хорошие новости [12+]
16.30 Беседы с Владыкой Павлом [12+]
17.00 Хорошие новости [12+]
17.30 Счастье ничего не стоит [12+]
19.00 Хорошие новости [12+]
19.30 Православные святыни Крыма [12+]
20.00 Хорошие новости [12+]
20.20 Полет шмеля [12+]
22.30 Беседы с Владыкой Павлом [12+]
23.00 Хорошие новости [12+]
23.30 Я, Цезарь [12+]
01.00 Хорошие новости [12+]
01.30 Беседы с Владыкой Павлом [12+]
02.00 Танцовщица [12+]
04.00 Хорошие новости [12+]
04.30 Тристан [16+]
06.30 Другая музыка [12+]
07.00 Пари ценою в жизнь [16+]
09.00 Хорошие новости [12+]
09.30 Беседы с Владыкой Павлом [12+]
10.00 Хорошие новости [12+]
10.30 Теплая вода под красным мостом [16+]
12.00 Беседы с Владыкой Павлом [12+]
12.30 Хорошие новости [12+]
13.00 Юмор.ру [12+]
13.30 Другая музыка [12+]
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