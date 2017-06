07.00 Новости07.10 Кураж. 3-я и 4-я серии [16+]09.10 Смешарики. Пин-код09.25 Часовой [12+]09.55 Здоровье [16+]11.00 Новости11.15 'Непутевые заметки' с Дмитрием Крыловым [12+]11.35 Пока все дома12.25 Фазенда13.00 Новости13.15 Идеальный ремонт14.10 Теория заговора. Что съесть, чтобы прожить 100 лет [16+]15.00 Никита Хрущев. Голос из прошлого. 1-я - 4-я серии [16+]19.25 Аффтар жжот [16+]20.30 'Лучше всех!'. Выпуск от 2 июля22.00 Воскресное 'Время'23.30 'Что? Где? Когда?' Летняя серия игр00.40 Прометей [16+]03.00 Мы не женаты [12+]04.35 Наедине со всеми [16+]05.30 Контрольная закупка06.00 Как развести миллионера [12+]08.00 Мульт-утро. Маша и Медведь08.30 Сам себе режиссёр09.20 'Смехопанорама' Евгения Петросяна09.50 Утренняя почта10.30 Сто к одному11.20 Местное время. Вести-Хабаровск. События недели12.00 Вести12.20 Смеяться разрешается14.10 Семейный альбом [12+]15.00 Вести15.20 Девушка в приличную семью [12+]17.20 Сводная сестра [12+]21.00 Вести недели23.00 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]01.00 'Дежурный по стране'. Михаил Жванецкий01.55 Иван Агаянц. Путь в Историю [12+]02.55 Химия чувств [12+]04.55 Их нравы [0+]05.30 Мы из джаза [16+]07.00 Центральное телевидение [16+]08.00 Сегодня08.20 Лотерея 'Счастливое утро' [0+]09.25 Едим дома [0+]10.00 Сегодня10.20 Первая передача [16+]11.00 Чудо техники [12+]11.55 Дачный ответ [0+]13.00 Поедем, поедим! [0+]13.50 Ты супер! [6+]16.00 Сегодня16.20 Следствие вели... [16+]18.00 Новые русские сенсации [16+]19.00 'Итоги недели' с Ирадой Зейналовой20.10 Ты не поверишь! [16+]21.00 Одессит [16+]00.50 Экстрасенсы против детективов [16+]02.25 Мы из джаза [16+]03.55 Поедем, поедим! [0+]04.20 Дознаватель-2. Терминал [16+]06.00 Миллион вопросов о природе [6+]06.10 Такие странные [16+]06.40 Маша и Медведь [0+]06.55 Звезда в подарок [12+]07.25 Маша и Медведь [0+]07.50 КультТуризм [12+]08.20 Беларусь сегодня [12+]08.50 Еще дешевле [12+]09.20 Маша и Медведь [0+]09.30 Любимые актеры 2.0 [12+]10.00 Новости10.15 Право на ошибку. 1-я - 4-я серии [16+]13.55 Граница. Таёжный роман [16+]16.00 Новости16.15 Синие ночи. 1-я - 5-я серии [12+]20.45 Вместе21.45 Синие ночи. 5-я - 6-я серии [12+]23.15 Мафиоза. 10-я - 12-я серии [16+]02.20 Белый клык [0+]03.40 Мультфильмы [0+]05.15 Железная маска07.40 Фактор жизни [12+]08.10 Вертинские. Наследство Короля [12+]09.00 Мы с вами где-то встречались...10.55 Барышня и кулинар [12+]11.30 События11.45 Петровка, 38 [16+]11.55 Смерть на взлете [12+]13.40 Смех с доставкой на дом [12+]14.30 События14.45 Свадьба и развод [16+]15.35 Прощание. Джуна [16+]16.25 Любовь вне конкурса [12+]20.00 Розыгрыш [16+]23.55 События00.10 Гость [16+]02.00 Инспектор Льюис [12+]03.55 Последний дюйм06.30 Евроньюс10.00 Вас вызывает Таймыр11.35 Легенды кино. Андрей Файт12.00 Кинопоэзия. Артур Смольянинов читает стихотворение Александра Пушкина 'На холмах Грузии лежит ночная мгла...'12.05 Живая природа Индокитая. 5-я серия - 'Камбоджа. Водное королевство'12.55 Передвижники. Архип Куинджи13.25 Легендарные концерты. Три тенора - Пласидо Доминго, Хосе Каррерас, Лучано Паваротти14.50 Кинопоэзия. Артур Смольянинов читает стихотворение Александра Пушкина 'На холмах Грузии лежит ночная мгла...'14.55 Гении и злодеи. Генрих Шлиман15.25 Пешком... Москва архитектора Жолтовского15.55 Искатели. Коллекция Колбасьева16.40 Торжественная церемония вручения премии имени Дмитрия Шостаковича18.00 Игорь Костолевский. Быть кавалергардом18.40 Безымянная звезда. 1-я и 2-я серии20.50 Кинопоэзия. Артур Смольянинов читает стихотворение Александра Пушкина 'На холмах Грузии лежит ночная мгла...'21.00 Роману Козаку посвящается...21.35 Спектакль 'Косметика врага'23.40 Ужасные родители01.20 Ограбление по... 201.40 Гёреме. Скальный город ранних христиан01.55 Живая природа Индокитая. 5-я серия - 'Камбоджа. Водное королевство'02.50 Джордж Байрон13.30 Профессиональный бокс. Бой за титул WBO International в полутяжелом весе. Прямая трансляция из Австралии. М. Пакьяо - Д. Хорн [12+]14.00 Все на Матч!14.30 Специальный репортаж. Кубок Конфедераций. Live [12+]14.50 Футбол. Кубок Конфедераций [0+]16.50 Россия футбольная [12+]16.55 Футбол. Кубок Конфедераций [0+]18.55 Новости19.00 Хулиганы [16+]19.30 Автоинспекция [12+]20.00 Все на футбол! [12+]21.00 Новости21.55 Футбол. Кубок Конфедераций23.55 Все на футбол!00.45 Жестокий спорт [16+]01.15 Новости01.25 Все на Матч!02.00 Специальный репортаж [16+]02.30 Все на футбол!03.55 Футбол. Кубок Конфедераций06.00 Все на Матч!07.00 Дом гнева [12+]09.00 Воин [16+]11.45 Смешанные единоборства. Fight Nights. Трансляция из Новосибирска. А. Багаутинов - П. Нобре [16+]07.00 ТНТ. MIX. 43-я серия [16+]07.30 ТНТ. MIX. 44-я серия [16+]08.00 Маша и Медведь [0+]08.10 Интервью. Настоящее время [16+]08.20 WhatsAfact [6+]08.25 Дети+ [6+]08.30 Деффчонки. 3-й сезон. 46-я серия - 'День рождения Коли' [16+]09.00 Дом-2. Lite [16+]10.00 Дом-2. Остров любви [16+]11.00 Перезагрузка. 259-я серия [16+]12.00 СашаТаня. 67-я серия [16+]12.30 СашаТаня. 68-я серия [16+]13.00 СашаТаня. 69-я серия [16+]13.30 СашаТаня. 70-я серия [16+]14.00 СашаТаня. 71-я серия [16+]14.30 СашаТаня. 72-я серия [16+]15.00 СашаТаня. 73-я серия [16+]15.30 СашаТаня. 74-я серия [16+]16.00 СашаТаня. 75-я серия [16+]16.30 СашаТаня. 76-я серия [16+]16.50 47 ронинов [12+]19.00 Night life [16+]19.30 ТНТ. Best [16+]20.00 Где логика? 3-й сезон. 37-я серия [16+]21.00 Однажды в России. 4-й сезон. 80-я серия [16+]22.00 Stand up [16+]23.00 Дом-2. Город любви [16+]00.00 Дом-2. После заката [16+]01.00 Нью-Йоркское такси [12+]03.00 Перезагрузка. 40-я серия [16+]04.00 Перезагрузка. 41-я серия [16+]05.00 Сделано со вкусом. 19-я серия [16+]06.05 Том и Джерри: Гигантское приключение [12+]05.00 'Территория заблуждений' с Игорем Прокопенко [16+]09.50 Вавилон нашей эры [16+]10.50 Грань будущего [16+]13.00 Игра престолов. 2-й сезон. 1-я - 10-я серии [16+]23.00 Добров в эфире [16+]00.00 Соль. Найк Борзов [16+]01.30 'Военная тайна' с Игорем Прокопенко [16+]06.00 Смешарики [0+]07.00 Да здравствует король Джулиан! [6+]07.50 Три кота [0+]08.05 Да здравствует король Джулиан! [6+]09.00 Шоу 'Уральских пельменей'. 'Мужхитёры!', 1-я часть [12+]09.55 Знакомство с Факерами [12+]12.10 Знакомство с Факерами-2 [16+]14.05 Солт [16+]16.00 Шоу 'Уральских пельменей'. 'Мужхитёры!', 2-я часть [12+]16.55 Падение Олимпа [16+]19.10 Семейка Крудс [6+]21.00 Война миров [16+]23.15 Большие мамочки. Сын как отец [12+]01.20 Знакомство с Факерами-2 [16+]03.10 Конго [0+]05.10 Ералаш [0+]05.40 Музыка на СТС [16+]05.00 Мультфильмы [0+]08.40 Маша и Медведь [0+]09.35 День ангела [0+]10.00 Известия10.10 Личное. Анастасия Волочкова [12+]11.00 Долгий путь домой. 1-я серия [16+]12.00 Долгий путь домой. 2-я серия [16+]13.05 Долгий путь домой. 3-я серия [16+]14.05 Долгий путь домой. 4-я серия [16+]15.10 Долгий путь домой. 5-я серия [16+]16.10 Долгий путь домой. 6-я серия [16+]17.10 Долгий путь домой. 7-я серия [16+]18.10 Долгий путь домой. 8-я серия [16+]19.20 Долгий путь домой. 9-я серия [16+]20.20 Долгий путь домой. 10-я серия [16+]21.25 Долгий путь домой. 11-я серия [16+]22.25 Долгий путь домой. 12-я серия [16+]23.30 Долгий путь домой. 13-я серия [16+]00.30 Долгий путь домой. 14-я серия [16+]01.35 Долгий путь домой. 15-я серия [16+]02.35 Долгий путь домой. 16-я серия [16+]03.50 Агентство специальных расследований [16+]06.00 Мультфильмы06.15 Новые похождения кота в сапогах08.00 Тайная прогулка [12+]09.00 Новости дня09.15 Тайная прогулка [12+]09.50 Караван смерти [12+]11.20 Пассажирка [16+]13.00 Новости дня13.15 Пассажирка [16+]13.50 Паршивые овцы. 1-я - 4-я серии [16+]18.00 Новости дня18.25 Легенды советского сыска [16+]20.00 Незримый бой [16+]21.35 Назначаешься внучкой [12+]00.15 Республика ШКИД [6+]02.15 Пламя [12+]05.10 Освобождение [12+]06.00 100 великих [16+]06.45 Мультфильмы [0+]09.40 Подруги президента [16+]11.30 Красотки [12+]13.30 Улетное видео [16+]14.45 Спецназ по-русски-2 [12+]23.00 Красавчик Джонни [18+]00.50 Простой план [16+]03.10 Подруги президента [16+]05.00 Дорожные войны [16+]05.00 Врумиз05.55 Пляс-класс06.00 Малышарики07.00 С добрым утром, малыши!07.25 Маша и Медведь08.05 Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить08.30 Лео и Тиг09.30 Золото нации10.00 Пузыри. Улётные приключения11.30 Секреты маленького шефа12.00 Королевская Академия13.15 Непоседа Зу15.50 Октонавты17.30 'Союзмультфильм' представляет: 'Пёс в сапогах'17.50 Как львёнок и черепаха пели песню18.00 Малыш и Карлсон18.40 Фиксики20.15 Волшебный фонарь20.30 Спокойной ночи, малыши!20.40 Гуппи и пузырики23.30 Овощная вечеринка01.10 Трактаун03.00 Корпорация забавных монстров05.00 Капитан Джейк и пираты Нетландии. 4-й сезон [0+]05.15 Перекресток в джунглях. 2-й сезон [0+]06.15 Капитан Джейк и пираты Нетландии. 4-й сезон [0+]07.10 Доктор Плюшева. 2-й сезон [0+]08.05 Елена - принцесса Авалора [0+]09.00 София Прекрасная. 2-й сезон [0+]10.30 Герои в масках [0+]12.00 Джинглики [0+]12.15 Приключения Флика [0+]14.15 Леди Баг и Супер-Кот [12+]16.30 Покахонтас [6+]18.05 Покахонтас-2: Путешествие в Новый Свет [0+]19.30 Принцесса и лягушка [0+]21.25 Ханна Монтана. Кино [12+]23.30 История вечной любви [0+]02.00 Фильм о Лиззи Магуайр [12+]04.10 Музыка на Канале Disney [6+]05.05 Популярная правда. Не в красоте счастье [16+]05.35 В теме. Лучшее [16+]06.05 МастерШеф [16+]08.30 Europa plus чарт [16+]09.30 В теме. Лучшее [16+]10.00 В стиле [16+]10.30 Диета для бюджета [12+]11.00 Папа попал [12+]23.00 Квартирантка [16+]00.50 Мыслить как преступник [16+]03.20 Соблазны с Машей Малиновской [16+]04.00 Starbook. Звёзды после родов [12+]06.00 Мультфильмы [0+]06.30 О здоровье: Понарошку и всерьез [12+]07.00 Погоня за вкусом [12+]08.00 Школа доктора Комаровского [12+]08.30 Мультфильмы [0+]09.45 Элементарно [16+]10.45 Элементарно [16+]11.30 Элементарно [16+]12.30 Элементарно [16+]13.15 Элементарно [16+]14.00 Телефонная будка [16+]15.30 Пункт назначения [16+]17.15 Пункт назначения-2 [16+]19.00 Дивергент [12+]21.45 Петля времени [16+]00.00 Коматозники [16+]02.15 Анализируй это [16+]04.15 Анализируй то [16+]12.00 СВ. Спальный вагон [12+]13.30 Служу Отчизне [12+]14.00 Новый век Вернадского [12+]15.00 От прав к возможностям [12+]15.30 Занимательная наука. 'Светлая голова' [12+]15.45 Прохиндиада, или Бег на месте [12+]17.15 Культурный обмен с Сергеем Николаевичем [12+]18.00 Не все о моей маме [12+]18.30 Вспомнить всё [12+]19.00 Гамбургский счет [12+]19.30 Я Вас не понимаю... [12+]20.00 Новости20.05 Лесная царевна [12+]21.40 Мультфильмы. 'Как Львёнок и Черепаха пели песню'. 'Дом, который построил Джек'22.00 Новости22.05 Киноправда?! Оптимистическая трагедия [12+]22.10 Оптимистическая трагедия [12+]00.25 Новый век Вернадского [12+]01.30 Вспомнить всё [12+]02.00 Новости02.20 Смерть под парусом. 1-я и 2-я серии [12+]04.40 СВ. Спальный вагон [12+]06.15 Последний бал [12+]07.00 Большая страна. Региональный акцент [12+]07.55 Адаптация [12+]08.20 Призрак замка Моррисвиль [12+]09.50 Смерть под парусом. 1-я и 2-я серии [12+]06.00 Богиня шоппинга [16+]07.00 Школа доктора Комаровского [16+]08.00 Утро Пятницы [16+]10.00 Еда, я люблю тебя! [16+]11.00 Орел и решка. Перезагрузка [16+]12.00 Орел и решка. Рай и ад [16+]13.00 Генеральная уборка [16+]14.00 Школа ревизорро. Финал [16+]15.00 Римские приключения [16+]17.20 Вики Кристина Барселона [16+]19.00 Орел и решка. Рай и ад [16+]21.00 Орел и решка. Кругосветка23.00 Жасмин [16+]01.00 Полночь в Париже [16+]02.50 Сделка [16+]03.15 Мультфильмы [12+]06.00 Русские мультфильмы [12+]06.45 Покемон. 16-й сезон. 36-я серия [12+]07.10 Покемон. 16-й сезон. 37-я серия [12+]07.35 Покемон. 16-й сезон. 38-я серия [12+]08.05 Покемон. 16-й сезон. 39-я серия [12+]08.30 Росомаха и Люди Икс. 16-я серия [12+]08.55 Росомаха и Люди Икс. 17-я серия [12+]09.25 Росомаха и Люди Икс. 18-я серия [12+]09.50 Царь горы. 8-й сезон. 6-я серия [16+]10.15 Царь горы. 8-й сезон. 7-я серия [16+]10.40 Царь горы. 8-й сезон. 8-я серия [16+]11.10 International SmackDown. 931-я серия [16+]12.10 Санджей и Крейг. 2-й сезон. 14-я серия [12+]12.35 Санджей и Крейг. 2-й сезон. 15-я серия [12+]13.05 Санджей и Крейг. 2-й сезон. 16-я серия [12+]13.30 Санджей и Крейг. 2-й сезон. 17-я серия [12+]13.55 Санджей и Крейг. 2-й сезон. 18-я серия [12+]14.25 Санджей и Крейг. 2-й сезон. 19-я серия [12+]14.50 Санджей и Крейг. 2-й сезон. 20-я серия [12+]15.20 Губка Боб квадратные штаны. 4-й сезон. 65-я серия [16+]15.45 Губка Боб квадратные штаны. 4-й сезон. 66-я серия [16+]16.10 Губка Боб квадратные штаны. 4-й сезон. 67-я серия [16+]16.35 Губка Боб квадратные штаны. 4-й сезон. 68-я серия [16+]17.05 Губка Боб квадратные штаны. 4-й сезон. 69-я серия [16+]17.30 Хиты нон-стоп. 13 сезон. 12-я и 13-я серии. 'Американский папаша'. 3 сезон. 9-я и 10-я серии [16+]19.15 Губка Боб квадратные штаны. 4-й сезон. 70-я серия [16+]19.40 Губка Боб квадратные штаны. 4-й сезон. 71-я серия [16+]20.05 Губка Боб квадратные штаны. 4-й сезон. 72-я серия [16+]20.30 Губка Боб квадратные штаны. 4-й сезон. 73-я серия [16+]21.00 Губка Боб квадратные штаны. 4-й сезон. 74-я серия [16+]21.21 Хиты нон-стоп. 13 сезон. 16-я и 17-я серии. 'Американский папаша'. 3 сезон. 11-я и 12-я серии [16+]23.10 Американский папаша. 7-й сезон. 16-я серия [16+]23.40 Американский папаша. 7-й сезон. 17-я серия [16+]00.05 International SmackDown. 932-я серия [16+]01.00 Смотрящий. 5-й сезон. 5-я серия [16+]01.30 Друзья. 9-й сезон. 8-я серия - 'Эпизод с другой сестрой Рэйчел' [16+]02.05 Друзья. 9-й сезон. 9-я серия - 'Эпизод с телефонным номером Рэйчел' [16+]02.30 Друзья. 9-й сезон. 10-я серия - 'Эпизод с Рождеством в Талсе' [16+]02.55 International SmackDown. 932-я серия [16+]03.50 Царь горы. 8-й сезон. 6-я серия [16+]04.15 Царь горы. 8-й сезон. 7-я серия [16+]04.45 Царь горы. 8-й сезон. 8-я серия [16+]05.05 Царь горы. 8-й сезон. 9-я серия [16+]05.35 Царь горы. 8-й сезон. 10-я серия [16+]07.00 Столик - сам накройся [12+]08.00 Братец и сестрица [12+]09.10 Euromaxx. Окно в Европу [16+]09.40 Детская студия телевидения [6+]09.50 Блэк Джек [6+]10.40 National Geographic [12+]11.40 Euromaxx. Окно в Европу [16+]12.10 Компенсация [16+]13.40 Тайны дворцовых переворотов [16+]18.10 National Geographic [12+]19.10 Рой Джонс [12+]20.10 Концерт Е. Ваенги [16+]22.10 Дорога без конца [16+]23.50 Тайны дворцовых переворотов [16+]08.20 Мастера кикбоксинга. 3-й сезон. 15-я серия [16+]09.15 Мастера кикбоксинга. 3-й сезон. 16-я серия [16+]10.10 И-Эф-Си. Сезон 2015. 172-я серия [16+]11.05 И-Эф-Си. Сезон 2015. 173-я серия [16+]12.00 Ред Булл Глобал Ралли-Кросс. Сезон 2016. 2-я серия [12+]12.55 Следопыт. 7-й сезон. 7-я серия [12+]14.00 Команда Варпед-тура. 1-й сезон. 3-я серия [12+]14.25 Команда Варпед-тура. 1-й сезон. 4-я серия [12+]14.55 Путь Рики Кромптона. 1-й сезон. 4-я серия [12+]15.20 Путь Рики Кромптона. 1-й сезон. 5-я серия [12+]15.50 Путь Рики Кромптона. 1-й сезон. 6-я серия [12+]16.15 Путь Рики Кромптона. 1-й сезон. 7-я серия [12+]16.45 Салон мастера 'Вудулу'. 1-й сезон. 6-я серия17.40 Икс Геймз. Осло. Сезон 2016. 6-я серия [12+]18.35 Следопыт. 7-й сезон. 8-я серия [12+]19.30 Команда Варпед-тура. 1-й сезон. 3-я серия [12+]19.55 Команда Варпед-тура. 1-й сезон. 4-я серия [12+]20.25 Путь Рики Кромптона. 1-й сезон. 4-я серия [12+]20.50 Путь Рики Кромптона. 1-й сезон. 5-я серия [12+]21.20 Путь Рики Кромптона. 1-й сезон. 6-я серия [12+]21.45 Путь Рики Кромптона. 1-й сезон. 7-я серия [12+]22.15 Салон мастера 'Вудулу'. 1-й сезон. 6-я серия23.10 Икс Геймз. Осло. Сезон 2016. 6-я серия [12+]00.05 Следопыт. 7-й сезон. 8-я серия [12+]01.00 Команда Варпед-тура. 1-й сезон. 3-я серия [12+]01.25 Команда Варпед-тура. 1-й сезон. 4-я серия [12+]01.55 Путь Рики Кромптона. 1-й сезон. 4-я серия [12+]02.20 Путь Рики Кромптона. 1-й сезон. 5-я серия [12+]02.50 Путь Рики Кромптона. 1-й сезон. 6-я серия [12+]03.15 Путь Рики Кромптона. 1-й сезон. 7-я серия [12+]03.45 Салон мастера 'Вудулу'. 1-й сезон. 6-я серия04.40 Икс Геймз. Осло. Сезон 2016. 6-я серия [12+]05.35 И-Эф-Си. Сезон 2015. 175-я серия [16+]06.30 И-Эф-Си. Сезон 2015. 176-я серия [16+]07.25 И-Эф-Си. Сезон 2015. 177-я серия [16+]07.00 Новости недели [16+]07.40 Добро пожаловать или Посторонним вход воспрещен09.05 Парк Юрского периода [16+]10.00 Большой город LIVE [16+]10.45 Берегите мужчин12.15 Прогулка [16+]14.00 Древний Рим. 2-я серия [16+]15.00 Школа здоровья [16+]16.00 Большой город LIVE [16+]16.50 На рыбалку [16+]17.15 Наружное наблюдение. 17-я серия [16+]18.05 Наружное наблюдение. 18-я серия [16+]19.00 Большой город LIVE [16+]19.50 Купидон. 1-я серия [16+]20.50 Купидон. 2-я серия [16+]21.45 Купидон. 3-я серия [16+]22.45 Большой город LIVE [16+]23.35 Место происшествия. Итоги недели [16+]00.05 На рыбалку [16+]00.30 Рокси [16+]02.05 Место происшествия. Итоги недели [16+]02.30 Просто сделай это [12+]04.00 Южные моря [12+]05.30 Благовест05.50 Место происшествия. Итоги недели [16+]06.15 Большой город LIVE [16+]07.30 Детская студия телевидения [6+]07.40 Мультфильмы [6+]08.00 Барышня и кулинар [12+]08.30 Врачи [16+]09.10 Легальный допинг. 2-я - 8-я серия [16+]10.00 Барышня и кулинар [12+]10.30 Врачи [16+]11.10 Эдита Пьеха 'Помню только хорошее'. Концерт [12+]12.40 'Гонки по-итальянски' [6+]14.10 Таланты и поклонники [12+]15.40 Знаменитые соблазнители [16+]16.30 Ковчег. 27-я серия [12+]19.50 Эдита Пьеха 'Помню только хорошее'. Концерт [12+]21.20 Плюс один [16+]23.10 Знаменитые соблазнители [16+]13.30 'Яркие матчи'. КХЛ. 'Динамо'(Рига) - 'Металлург'(Мг) [12+]15.30 'Вспомним Плей-офф'. КХЛ. Финал конференции 'Запад'. 2-й матч. СКА - 'Локомотив' [12+]17.20 'Лучшие клубы'. КХЛ [12+]19.30 Великолепная восьмерка. 'Динамо (Москва)' [6+]20.05 'Яркие матчи'. КХЛ. 'Йокерит'- 'Медвешчак' [12+]22.20 Ice mix [6+]22.35 'Лучшие клубы'. КХЛ. 'Динамо'(Москва) - 'Локомотив' [12+]01.00 КХЛ за неделю [6+]01.15 'Яркие матчи'. КХЛ. 'Автомобилист'- 'Барыс' [12+]03.40 Ice mix [6+]03.55 'Вспомним Плей-офф'. КХЛ. Финал конференции 'Восток'. 2-й матч. 'Металлург'(Мг) - 'Ак Барс' [12+]05.55 КХЛ за неделю [6+]06.10 'Яркие матчи'. КХЛ. 'Салават Юлаев'- 'Куньлунь Ред Стар' [12+]08.40 'Лучшие клубы'. КХЛ. 'Динамо'(Москва) - 'Локомотив' [12+]11.05 'Яркие матчи'. КХЛ. 'Автомобилист'- 'Барыс' [12+]06.00 Comedy Woman. Лучшее [16+]06.50 Comedy Woman Classic [16+]07.00 Comedy Club Classic [16+]08.00 Comedy Club Classic [16+]08.50 'Comedy Club'. Лучшее [16+]09.00 Агенты 003. 24-я серия [16+]09.30 Школа ремонта. 24-я серия [12+]10.30 Comedy Woman. Лучшее [16+]11.00 Comedy Woman. Лучшее [16+]12.00 Comedy Woman. Лучшее [16+]13.00 Comedy Woman. Лучшее [16+]14.00 Comedy Club Classic [16+]15.00 Comedy Club Classic [16+]16.00 Comedy Club Classic [16+]17.00 Comedy Club Classic [16+]17.50 'Comedy Club'. Лучшее [16+]18.00 Comedy Club. Exclusive [16+]18.30 Comedy Club. Exclusive [16+]19.00 Наша Russia. 5-я серия [16+]19.30 Наша Russia. 6-я серия [16+]20.00 Наша Russia. 7-я серия [16+]20.30 Наша Russia. 8-я серия [16+]21.00 Наша Russia. 9-я серия [16+]21.30 Наша Russia. 10-я серия [16+]22.00 Наша Russia. 11-я серия [16+]22.30 Наша Russia. 12-я серия [16+]23.00 Comedy Club Classic [16+]00.00 Comedy Club Classic [16+]00.50 'Comedy Club'. Лучшее [16+]01.00 Убойная лига [16+]02.00 Убойной ночи [16+]02.30 Убойной ночи [16+]03.00 Убойной ночи [16+]03.30 Убойной ночи [16+]04.00 Comedy Club Classic [16+]05.00 Comedy Woman. Лучшее [16+]05.50 Comedy Woman Classic [16+]14.00 Хорошие новости [12+]14.30 Другая музыка [12+]15.00 Хорошие новости [12+]15.30 Другая музыка [12+]16.00 Хорошие новости [12+]16.30 Беседы с Владыкой Павлом [12+]17.00 Хорошие новости [12+]17.30 Мадлен [0+]19.00 Хорошие новости [12+]19.30 Архимандрит Авель. Духовник [12+]20.00 Хорошие новости [12+]20.30 Двенадцатая ночь или Что угодно [12+]22.00 Хорошие новости [12+]22.30 Беседы с Владыкой Павлом [12+]23.00 Хорошие новости [12+]23.30 Любовь и баскетбол [12+]01.00 Хорошие новости [12+]01.30 О чём вы думаете [12+]02.00 15 августа [12+]04.00 Хорошие новости [12+]04.30 Десятидюймовый герой [16+]06.30 Другая музыка [12+]07.00 Чистая правда [16+]09.00 Хорошие новости [12+]09.30 Беседы с Владыкой Павлом [12+]10.00 Хорошие новости [12+]10.30 Паника [16+]12.00 Беседы с Владыкой Павлом [12+]12.30 Хорошие новости [12+]13.00 Юмор.ру [12+]13.30 Другая музыка [12+]