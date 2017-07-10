курс валют

Курс валюты в банках города Хабаровск смотрите здесь онлайн. Доллар, рубль, евро - курс на сегодня всех банков в Хабаровске. Доллар сегодня - отмечены самые выгодные курсы покупки и продажи валюты в хабаровских банках. Лучшие курсы в обменных пунктах Хабаровска.

Валюта Хабаровск 10 июля 2017

Банк Доллар Евро Время
обновления
покупка продажа покупка продажа
АЛЬФА-БАНК 59,9060,90 68,3069,40 08.07.2017 02:31
Банк «АВАНГАРД» 59,4061,10 67,8069,60 10.07.2017 15:04
Банк «Восточный» 59,9560,55 68,4069,00 10.07.2017 17:02
Банк Русский Стандарт 59,8060,80 68,2069,20 10.07.2017 18:25
Банк «ТРАСТ» 59,2061,60 67,7070,30 07.07.2017 22:11
Банк «Уссури» 60,2160,49 68,7569,20 10.07.2017 18:33
ББР Банк 60,2060,60 68,6069,20 10.07.2017 18:03
БИНБАНК 59,9060,70 68,3569,15 10.07.2017 18:13
МТС-Банк 59,7561,25 68,2569,75 10.07.2017 09:51
ОТП Банк 59,2561,25 67,7569,75 07.07.2017 17:55
Примсоцбанк 60,0060,60 68,4069,20 10.07.2017 09:01
РОСБАНК 59,0062,00 67,5070,50 08.07.2017 07:01
Росгосстрах Банк 59,9560,75 68,4569,25 10.07.2017 18:03
Россельхозбанк 60,0060,85 68,4069,25 10.07.2017 09:41
Сбербанк России 58,7461,86 67,1070,60 07.07.2017 10:41
СКБ-банк 60,1660,64 68,6169,09 10.07.2017 09:31
Солид Банк 59,8060,70 68,5069,70 10.07.2017 10:01
Хоум Кредит Банк 59,2661,27 67,7369,75 10.07.2017 17:22
 
Не актуальные курсы валюты Хабаровск:
Инвестторгбанк 58,5062,50 66,5070,50 10.07.2017 16:41
Промсвязьбанк 56,7161,71 65,1170,11 01.07.2017 00:11
УМ-Банк 60,1660,39 68,6169,04 10.07.2017 16:41
Таблица с курсами валют в Хабаровске содержит актуальную информацию о курсах обмена наличного рубля к доллару и евро в банках. Информация о курсах валюты обновляется роботом автоматически с сайтов банков Хабаровска каждые 15 минут. Источник курсов валют: kovalut.ru

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