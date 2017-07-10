Курс валюты в банках города Хабаровск смотрите здесь онлайн. Доллар, рубль, евро - курс на сегодня всех банков в Хабаровске. Доллар сегодня - отмечены самые выгодные курсы покупки и продажи валюты в хабаровских банках. Лучшие курсы в обменных пунктах Хабаровска.
Валюта Хабаровск 10 июля 2017
|Банк
|Доллар
|Евро
|Время
обновления
|покупка
|продажа
|покупка
|продажа
|АЛЬФА-БАНК
|59,90
|60,90
|68,30
|69,40
|08.07.2017 02:31
|Банк «АВАНГАРД»
|59,40
|61,10
|67,80
|69,60
|10.07.2017 15:04
|Банк «Восточный»
|59,95
|60,55
|68,40
|69,00
|10.07.2017 17:02
|Банк Русский Стандарт
|59,80
|60,80
|68,20
|69,20
|10.07.2017 18:25
|Банк «ТРАСТ»
|59,20
|61,60
|67,70
|70,30
|07.07.2017 22:11
|Банк «Уссури»
|60,21
|60,49
|68,75
|69,20
|10.07.2017 18:33
|ББР Банк
|60,20
|60,60
|68,60
|69,20
|10.07.2017 18:03
|БИНБАНК
|59,90
|60,70
|68,35
|69,15
|10.07.2017 18:13
|МТС-Банк
|59,75
|61,25
|68,25
|69,75
|10.07.2017 09:51
|ОТП Банк
|59,25
|61,25
|67,75
|69,75
|07.07.2017 17:55
|Примсоцбанк
|60,00
|60,60
|68,40
|69,20
|10.07.2017 09:01
|РОСБАНК
|59,00
|62,00
|67,50
|70,50
|08.07.2017 07:01
|Росгосстрах Банк
|59,95
|60,75
|68,45
|69,25
|10.07.2017 18:03
|Россельхозбанк
|60,00
|60,85
|68,40
|69,25
|10.07.2017 09:41
|Сбербанк России
|58,74
|61,86
|67,10
|70,60
|07.07.2017 10:41
|СКБ-банк
|60,16
|60,64
|68,61
|69,09
|10.07.2017 09:31
|Солид Банк
|59,80
|60,70
|68,50
|69,70
|10.07.2017 10:01
|Хоум Кредит Банк
|59,26
|61,27
|67,73
|69,75
|10.07.2017 17:22
|Не актуальные курсы валюты Хабаровск:
|Инвестторгбанк
|58,50
|62,50
|66,50
|70,50
|10.07.2017 16:41
|Промсвязьбанк
|56,71
|61,71
|65,11
|70,11
|01.07.2017 00:11
|УМ-Банк
|60,16
|60,39
|68,61
|69,04
|10.07.2017 16:41
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