В минувшие сутки дальневосточные лесные службы боролись с семью десятками пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 9 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 70 очагов: 62 в Республике Саха (Якутия), 5 в Амурской области, 2 в Хабаровском крае, 1 в Магаданской области. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 19,3 тыс. га. Основная её часть пришлась на Республику Саха (Якутия) –19,1 тыс. га.

На тушении возгораний работали 319 человек, 33 единицы наземной техники, 4 воздушных судна.

К утру среды ликвидировано 4 пожара. Продолжают действовать ещё 66, а именно: 62 в Республике Саха (Якутия), 3 в Амурской области, 1 в Хабаровском крае.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1218 лесных пожаров на площади 318 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на Республику Саха (Якутия) – 115,9 тыс. га, ЕАО - 54,8 тыс. га и Амурскую область - 38,9 тыс. га.

Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано меньше лесных пожаров – 1007, но на значительно большей площади – более 1 млн. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.