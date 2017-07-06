За истекшие сутки на территории Дальневосточного федерального округа действовало сто семьдесят девять лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 49 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 179 очагов: 120 в Республике Саха (Якутия), 30 в Хабаровском крае, 27 в Амурской области, 1 в Камчатском крае и 1 в Магаданской области.Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 64,6 тыс. га. Основная её часть пришлась на Республику Саха (Якутия) –57 тыс. га.

На тушении возгораний работали 1366 человек, 155 единиц техники и 9 воздушных судов.

К утру вторника ликвидировано 12 пожаров. Продолжают действовать ещё 167, а именно: 110 в Республике Саха (Якутия), в том числе 1 пожар на землях ООПТ, 28 в Хабаровском крае, 27 в Амурской области, 1 в Камчатском крае и 1 в Магаданской области.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1383 лесных пожара на площади 565 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на Республику Саха (Якутия) – 302 тыс. га, Хабаровский край – 91 тыс. га, ЕАО - 54,8 тыс. га и Амурскую область – 51,2 тыс. га.

Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 1044 лесных пожара, но на значительно большей площади – более 1 млн. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.