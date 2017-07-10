За истекшие сутки на территории Дальневосточного федерального округа действовало двести двадцать шесть лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 12 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 226 очагов: 129 в Республике Саха (Якутия), 58 в Хабаровском крае, 36 в Амурской области, 2 в Сахалинской области и 1 в Камчатском крае. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 75,8 тыс. га. Основная её часть пришлась на Амурскую область - 34 тыс. га и Республику Саха (Якутия) –26,2 тыс. га.

На тушении возгораний работали 1523 человека, 187 единиц техники и 10 воздушных судов.

К утру понедельника ликвидировано 22 пожара. Продолжают действовать ещё 204, а именно: 121 в Республике Саха (Якутия), 48 в Хабаровском крае, 33 в Амурской области, 1 в Сахалинской области и 1 в Камчатском крае.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1510 лесных пожаров на площади 781 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на Республику Саха (Якутия) – 372,8 тыс. га, Хабаровский край – 152 тыс. га, Амурскую область – 133,5 тыс. га.

Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе был зарегистрирован 1061 лесной пожар на площади более 1 млн. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.