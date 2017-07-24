В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникли 4 новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 55 очагов: 49 в Республике Саха (Якутия), 2 в Сахалинской области, 2 в Хабаровском крае, 1 в Магаданской области, 1 в Чукотском автономном округе. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.
На тушении возгораний работали 792 человека, 118 единиц техники, 7 воздушных судов.
К утру понедельника ликвидировано 5 лесных пожаров, продолжают действовать 50 пожаров, а именно: 44 в Республике Саха (Якутия), 2 в Сахалинской области, 2 в Хабаровском крае, 1 в Магаданской области, 1 Чукотском автономном округе.
По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1618 лесных пожаров на площади 1269,2 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на Республику Саха (Якутия) – 772,2 тыс. га, Амурскую область – 196,7 тыс. га и Хабаровский край – 174,1 тыс. га.
Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 1111 лесных пожаров на площади 1051,6 тыс. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.
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