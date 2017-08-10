В минувшие сутки на Дальнем Востоке возникло 10 новых лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 10 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 105 очагов: 100 в Республике Саха (Якутия), 2 в Чукотском автономном округе, 3 в Хабаровском крае. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь пожаров на землях лесного фонда в Дальневосточном федеральном округе за прошедшие сутки увеличилась на 180,7 тыс. га, которые пришлись на пожары, зарегистрированные в труднодоступной и отдалённой местности.

Основная часть указанной площади – 152,7 тыс. га, является нелесной, т.е. пришлась на просеки, болота и другие земли с отсутствием лесной растительности.

На тушении возгораний работали 1387 человек, 202 единицы наземной техники. Кроме того, для тушения и мониторинга пожаров лесопожарными формированиями привлекалось 4 воздушных судна.

К утру четверга ликвидировано 4, локализовано 9 пожаров. Продолжаются работы по тушению 84 возгораний.

Наиболее сложная ситуация по-прежнему складывается в Республике Саха (Якутия). С целью осуществления контроля за лесопожарной обстановкой, ходом развертывания лесопожарных сил и средств, а также принимаемыми мерами, в республику прибыл заместитель руководителя Рослесхоза Н.С. Кротов и представитель Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Продолжают работу 101 человек федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана». Рослесхозом принято решение о привлечении специализированного самолета АН-26 для проведения работ по искусственному вызыванию осадков.

Режим ЧС в лесах регионального характера действует на всей территории Республики Саха (Якутия) с 03.07.2017.

По данным региональной диспетчерской службы, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

С начала пожароопасного периода текущего года на территории округа зарегистрирован 1771 лесной пожар на площади более 1,7 млн. га. Основная часть площади приходится на Республику Саха (Якутия) – более 1,3 млн. га.

Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.