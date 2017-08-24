В минувшие сутки на Дальнем Востоке продолжается ликвидация ранее возникших лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе новых лесных пожаров не возникало. Лесопожарные формирования продолжали работы по тушению 84 ранее возникших лесных пожаров, 81 из которых в Республике Саха (Якутия), 2 в Хабаровском крае, 1 в Магаданской области. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь пожаров на землях лесного фонда в округе за прошедшие сутки увеличилась на 30,7 тыс. га, из неё более 28,2 тыс. га – нелесная площадь (гари прошлых лет, просеки, болота и другие земли с отсутствием лесной растительности). Также отметим, что основное увеличение площадей пришлось на возгорания, зарегистрированные в труднодоступной и отдалённой местности Республики Саха (Якутия).

Ликвидировано 4 пожара: по 2 в Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае. Продолжаются работы по тушению 80 возгораний.

На тушении возгораний работали 276 человек, 25 единиц наземной техники, 3 воздушных судна. На крупных лесных пожарах в Республики Саха (Якутия) работали более 100 специалистов парашютно-десантной пожарной службы федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана».

С начала пожароопасного периода текущего года на территории округа зарегистрировано 1876 лесных пожаров на площади более 2,1 млн. га. Основная часть площади приходится на Республику Саха (Якутия) – более 1,6 млн. га.

Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.