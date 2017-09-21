Дело об избиении хирурга в хабаровской больнице направлено в суд

Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска утвердила обвинение по делу пациента больницы, который набросился на хирурга с кулаками после "неудобных" вопросов.

Дело в отношении 31-летнего жителя Хабаровска направлено в Краснофлотский районный суд города, сообщает в четверг прокуратура края. Обвиняемого будут судить по п. "д" ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, из хулиганских побуждений). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Инцидент произошел в июле. Обратившийся за медпомощью в городскую больницу №10 с болями в животе мужчина набросился на дежурного хирурга во время осмотра. Ему не понравились вопросы врача о наличии на его теле множества рубцов и шрамов. Мужчина бросил в сторону медика кресло-каталку, а когда тот выбежал в коридор, догнал его и избил.

Врач получил серьезные травмы и сам оказался на больничной койке.

Изначально уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), затем обвинение жителю Хабаровска предъявляли по "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Дело расследовалось под контролем центрального аппарата Следственного комитета РФ по требованию главы ведомства Александра Бастрыкина. "Интерфакс-Дальний Восток"