Тела трёх пропавших на Амуре рыбаков обнаружили в Хабаровском крае

Тела трех рыбаков, которые пропали в протоке Шарголь в 50 км от Комсомольска-на-Амуре около 10 дней назад, найдены в 100 км ниже по течению Амура, сообщили в пресс-службе Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.

"Тела найдены в реке. Опознан один из пропавших рыбаков. Поиски приостановлены до опознания остальных", - сказал замначальника отдела информации, пропаганды и связи с общественностью Константин Харечко.

Он уточнил, что тела нашли накануне вечером примерно в 50-100 км ниже от района поиска по течению Амура.

Как сообщалось ранее, трое жителей Комсомольска-на-Амуре пропали 13 сентября во время рыбалки на протоке Шарголь. Домой они должны были вернуться в тот же день до наступления темноты. "Интерфакс-Дальний Восток"