В минувшие сутки на Дальнем Востоке ликвидировали 21 лесной пожар

За минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло по одному новому лесному пожару в Камчатском и Хабаровском краях. Кроме того, за отчетный период в округе действовало 49 ранее возникших возгораний: 45 в Приморском крае, в том числе 1 на землях особо охраняемых природных территорий (национальный парк «Зов тигра»); 4 в Хабаровском крае. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

В иных субъектах округа лесные пожары не зарегистрированы.

Площадь пожаров на Дальнем Востоке за прошедшие сутки увеличилась на 272 га, в большей степени за счет очагов, действующих в Приморском крае, где огонь за отчетный период прошел 265 га.

На тушении возгораний работали 393 человека, 82 единицы наземной техники.

Силами лесопожарных формирований ликвидирован 21 пожар: 17 в Приморском крае, 4 в Хабаровском крае. Продолжаются работы по тушению 29 возгораний, действующих на площади 1751 га, все из которых локализованы.

Наибольшее количество лесных пожаров - 28, действуют в Приморском крае на площади 1749 га. Сложившаяся в регионе лесопожарная обстановка находится на контроле оперативного штаба Федерального агентства лесного хозяйства.

Осуществление Рослесхозом и Департаментом лесного хозяйства по ДФО работ по контролю за принимаемыми мерами по стабилизации лесопожарной обстановки, способствовало введению ЧС в трех районах региона, что позволило запросить дополнительные силы для борьбы с огнём в Хабаровском крае. Парашютисты-десантники в количестве 48 человека уже работают на тушении лесных пожаров.

12 октября Губернатором Приморского края введен особый противопожарный режим на всей территории региона.

С начала пожароопасного периода текущего года на территории Дальневосточного федерального округа зарегистрировано 2020 лесных пожаров на площади более 2,1 млн. га. Основная часть площади приходится на Республику Саха (Якутия) – более 1,6 млн. га.

Пожароопасные сезоны текущего года закрыты в Республике Саха (Якутия), Чукотском автономном округе, Амурской области.

Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.