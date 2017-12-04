В Хабаровске предотвратили теракт в административном здании

В Хабаровске задержаны четверо мужчин, которые подозреваются в организации экстремистского сообщества и участии в экстремистском сообществе, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

По версии следствия, в августе 2017 года двое жителей Хабаровска решили организовать экстремистское сообщество националистического характера. В данную преступную группу они вовлекли двоих своих знакомых. Члены сообщества решили совершать преступления против лиц неславянской национальности.

Злоумышленники раздобыли пособия по изготовлению в домашних условиях взрывчатых веществ. На территории заброшенных зданий, расположенных в Хабаровске, проводили тренировки, в том числе стреляли из пневматического и травматического оружия, учились бросать бутылки с зажигательной смесью. Изготовили флаг своего преступного сообщества.

В ближайших планах подозреваемых было нападение на администрацию одного из районов города Хабаровска, также они готовились к нападению на одну из уличных продуктовых точек.

Активную роль расследовании принимают сотрудники УФСБ и УМВД России по Хабаровскому краю.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Все участники сообщества задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу.

Установлено, что двое злоумышленников являются студентами хабаровского ВУЗа, один проживал в Еврейской автономной области. Известно, что подозреваемые планировали после каждого своего преступления оставлять на месте свой знак, чтобы правоохранительные органы и население знало, что его совершили участники экстремистского сообщества. Однако реализовать преступные планы не удалось из-за того, что они были своевременно пресечены сотрудниками правоохранительных органов.

Расследование уголовного дела продолжается. todaykhv.ru