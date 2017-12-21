Оперативная обстановка на 21 декабря 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю

За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 11 пожаров, из них в жилом секторе – 9, на прочих объектах – 2. Для ликвидации загораний и пожаров привлекалось 154 человека и 44 единицы техники. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Основными причинами бытовых пожаров являются неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов, нарушение правил эксплуатации печного отопления, ветхая электропроводка, сжигание мусора. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается с убедительной просьбой ко всем жителям - во избежание трагических последствий быть особенно внимательными к требованиям пожарной безопасности. Своевременно сообщайте о пожаре, любых его признаках в пожарную охрану по телефону – 01,101 или 112. Сделать это необходимо независимо от размеров и места пожара или загорания, даже при обнаружении хотя бы малейших признаков горения.

Метеорологическая обстановка

По данным Дальневосточного УГМС, 21 декабря 2017 года опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

Гидрологическая обстановка

По данным Дальневосточного УГМС, обстановка на реках согласно прогнозу. На реках края установился зимний режим.

Ледовые переправы на территории края.

В зимний период 2017-2018 гг. на учете в ГИМС Главного управления состоят 5 ледовых переправ (район им. Полины Осипенко – 2, Верхнебуреинский район – 1, Тугуро-Чумиканский – 1, МР им. Лазо - 1). Подано заявок на открытие 30 ледовых переправ: Верхнебуреинский район – 1, район им. Лазо – 7, Николаевский район– 2, Охотский район – 4, район им. П. Осипенко – 4, Тугуро-Чумиканский район – 2, Ульчский район – 6, Комсомольский район – 1, Хабаровский район – 3. Осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед, выход зарегистрирован в 5 местах, 300 человек (Охотский район р. Кухтуй – 30 человек; Охотский район р. Иня – 20 человек, бухта Силантьева Ванинский МР – 40 человек, бухта Мучке – 10, залив Советская Гавань – 200 человек).

Информация по акции «Безопасный лед».

На территории Хабаровского края с 18 по 24.12.2017 г. проводится 2-й этап акции «Безопасный лёд», направленной на пропаганду безопасного поведения населения на водных объектах. Организована работа 422 патрульных групп в количестве 1666 человек, спланирована проверка 216 мест массового выхода людей на лёд, 7 туристических баз. 20.12.2017 г. для проведения надзорно - профилактических мероприятий привлекались 422 патрульных группы общей численностью 1666 человек, в том числе от МЧС России 134 человека. В 5 турбазах проведено 46 профилактических бесед, в 56 несанкционированных местах выхода населения и выезда техники на лед, выставлено 33 запрещающих знаков, 5 временных спасательных постов, перекрыто 2 съезда к водным объектам. Для информирования населения, в СМИ размещено 30 материалов по тематике акции. Происшествий и гибели людей на водных объектах не допущено.

Работа коммунальных и дорожных служб.

20.12.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 54 ед. техники, в г. Хабаровске 1948 чел. 122 ед. тех., вывезено 1459 м3 снега, посыпано ПСС 136,1 т.

Напоминаем телефон единой службы спасения "101" или "112"

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.