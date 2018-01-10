Мошенники оформили в Хабаровском крае более 103 млн рублей кредитов на подставные фирмы

Жители Сочи и Владивостока, оформившие в одном из банков кредиты на подставные фирмы, пойдут под суд в Хабаровском крае.

"В ходе предварительного следствия установлено, что 44-летний житель Владивостока и его 31-летний подельник, проживающий в Сочи, оформили ряд кредитов на подставные фирмы. В заявках на получение займов они указывали, что денежные средства им необходимы для развития бизнеса. Общая сумма ущерба, причиненная финансовому учреждению, составила более 103 млн рублей", - сообщает пресс-служба краевого Управления МВД.

Обвиняемые также не вернули в обозначенный срок 2 млн рубрей, которые взяли в долг у двоих знакомых.

Уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ (мошенничество) направлено в суд. Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Обвиняемые находятся под стражей. "Интерфакс-Дальний Восток"