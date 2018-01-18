Оперативная обстановка на 18 января 2018 года от МЧС России по Хабаровскому краю

За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 11 пожаров, из них в жилом секторе – 9, на прочих объектах – 2. Для ликвидации загораний и пожаров привлекалось 154 человека и 44 единицы техники. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Основными причинами бытовых пожаров являются неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов, нарушение правил эксплуатации печного отопления, ветхая электропроводка, сжигание мусора. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается с убедительной просьбой ко всем жителям - во избежание трагических последствий быть особенно внимательными к требованиям пожарной безопасности. Своевременно сообщайте о пожаре, любых его признаках в пожарную охрану по телефону – 01,101 или 112. Сделать это необходимо независимо от размеров и места пожара или загорания, даже при обнаружении хотя бы малейших признаков горения.

Метеорологическая обстановка

18 января опасных и неблагоприятных метеорологических явлений на территории края не прогнозируется.

Гидрологическая обстановка

По данным Дальневосточного УГМС, обстановка на реках согласно прогнозу. На реках края установился зимний режим.

Ледовые переправы на территории края.

В зимний период 2017-2018 гг. на учете в ГИМС Главного управления состоят 17 ледовых переправ (район им. Полины Осипенко – 4, Верхнебуреинский район – 1, Тугуро-Чумиканский – 1, МР им. Лазо – 4, Охотский МР-2, Хабаровский МР-4, Николаевский МР - 1). Подано заявок на открытие 30 ледовых переправ: Верхнебуреинский район – 1, район им. Лазо – 7, Николаевский район– 2, Охотский район – 4, район им. П. Осипенко – 4, Тугуро-Чумиканский район – 2, Ульчский район – 6, Комсомольский район – 1, Хабаровский район – 3. Осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед, выход зарегистрирован в 7 местах, 730 человек (Охотский район р. Урак – 20 человек; Охотский район р. Кухтуй – 40 человек; Охотский район р. Иня – 60 человек, бухта Силантьева Ванинский МР – 100 человек, бухта Мучке – 60 человек, залив Советская Гавань – 300 человек, залив Чихачева – 150 человек).

Работа коммунальных и дорожных служб.

За сутки для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 61 ед. техники, в г. Хабаровске 2989 человек и 160 ед. тех., вывезено 1019 м3 снега, посыпано ПСС 92,85 т.

Напоминаем телефон единой службы спасения "101" или "112"

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.