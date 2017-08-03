Оперативная информация на 3 августа 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 8 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

На реках края преобладают колебания уровней воды. На Амуре начал смещаться гребень паводка. В связи с дождями на южных реках вода будет прибывать.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск дождь юго-восточный 4-9 м/с от +18ºС до +20ºС от +22ºС до +24ºС Южные районы местами сильные дожди юго-восточный 7-12 м/с от +15ºС до +21ºС от +21ºС до +27ºС Центральные районы местами сильные дожди северо-восточный 6-12 м/с от +12ºС до +21ºС от +21ºС до +29ºС Северные районы местами дожди восточный 6-11 м/с от +10ºС до +18ºС от +13ºС до +30ºС

На предстоящие сутки опасные метеорологические явления прогнозируются на территории южных (Бикинский, Вяземский, район им. Лазо) и части центральных районов (Верхнебуреинский, Хабаровский, Нанайский, Амурский), где ожидаются сильные дожди и сильные ливни.

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток в зоне тушения действует 1 природный пожар в Ульчском районе.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112