План мероприятий города Хабаровска на 12 и 13 августа 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 12 и 13 августа 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

12 августа

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Всемирный день без табачного дыма». От входа в городской парк «Динамо». 11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

Фестиваль учреждений спортивной направленности «Олимпийская разминка», посвященный Дню физкультурника. Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 10.00. Информация по тел. 47-05-73. Гумовский Михаил Петрович.

Открытие турнира по городошному спорту, посвященного Дню физкультурника. Спортивный комплекс «Заря». 10.00. Информация по тел. 47-05-73. Гумовский Михаил Петрович.

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.

Кировский район. Матч поколений, посвященный Дню физкультурника. Спортивная площадка, ул. Тихоокеанская, 60. 10.00. Информация по тел. 41-95-19. Авраменко Ирина Владимировна.

Железнодорожный район. Турнир по настольному теннису для детей и подростков. Спортивная площадка, ул. Воровского, 24. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Донец Виктор Михайлович.

13 августа

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка («ракушка») в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.

Краснофлотский район. Турнир по футболу «Кубок поселка Березовка». Пос. Березовка, школа №1, ул. Сергеевская, 15. 18.00. Информация по тел. 79-07-48. Инкин Николай Петрович.