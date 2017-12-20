Кубок Дальнего Востока по прыжкам на батуте разыграют в Хабаровске

Кубок Дальнего Востока по прыжкам на батуте состоится на этой неделе в Хабаровске. Всероссийские соревнования традиционно проходят в декабре и завершают сезон. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Планируется, что участниками состязаний станут более 150 спортсменов из Приморского и Хабаровского краев, Иркутской и Сахалинской областей.

Соревнования пройдут в универсальном краевом спортивном комплексе 23 и 24 декабря. Участники будут разбиты на пять возрастных групп. В первый день определят восемь сильнейших спортсменов в каждой группе, между ними будут разыграны медали на следующий день. Также 23 декабря в 13.00 состоится церемония открытия. Начало соревнований в 11.00. Вход свободный.

В числе главных претендентов на победу представители Хабаровского края, акробаты национальной сборной России, неоднократные призеры первенств России, Европы и мира Виктория Ходевцева, Полина Луцкая, Анна Епифанова и Алина Кузнецова, Варвара Смирнова и Лев Бусарев. Все спортсмены – воспитанники тренера Александра Коноштарова – показывают высокие результаты в двойном мини-трампе и в синхронных прыжках.

Отметим также, что сборная Хабаровского края два года подряд становилась обладателем Кубка Дальнего Востока по прыжкам на батуте.