23 сентября 2017 года в Хабаровске, в рамках исполнения муниципальной программы «Сохранение и укрепление здоровья на 2015-2020 гг.» в Легкоатлетическом манеже стадиона имени Ленина с 11-00 до 18-00 проводится городская акция «Ярмарка здоровья», направленная на пропаганду здорового образа жизни, профилактику социально значимых заболеваний, демонстрацию здоровьесберегающих технологий среди студенческой молодежи, жителей города Хабаровска.
В «Ярмарке здоровья» примут участие лечебно-профилактические учреждения, кафедры медицинских учебных заведений города, предприятия и учреждения города, которые представляют товары и услуги для ведения здорового образа жизни, а также проводят работу по продвижению здорового образа жизни среди населения города.
Хабаровчанам и гостям города будет предложено определить уровень сахара крови, концентрации углекислого газа, остроту зрения и слуха, заболеваний стопы, показателей функции внешнего дыхания, измерить артериальное давление, индекс массы тела, пройти флюорографическое обследование, экспресс диагностику на ВИЧ, гепатит-В и др.
В программе «Ярмарки здоровья» будут проведены профилактические беседы по вопросам профилактики:
- заболеваний сердечно - сосудистой системы;
- заболеваний полости рта;
- по отказу от курения;
- по технологиям здорового образа жизни;
- по рациональному питанию;
- по диагностике заболеваний стопы;
- о правильных гигиенических навыках чистки зубов;
- по вопросам профилактики сахарного диабета;
- по оказанию первой помощи.
Все услуги будут предоставляться бесплатно!
Приглашаем всех на «Ярмарку здоровья»! Управление здравоохранения администрации города Хабаровск
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