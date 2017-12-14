Ярмарка «НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК»

Уже более двадцати лет ООО «Хабаровская Международная Ярмарка» ежегодно проводит самую любимую горожанами универсальную выставку-ярмарку «Новогодний подарок».

Это городская выставка новогодней атрибутики и товаров народного потребления, которая проходит в канун новогодних и рождественских праздников, где можно приобрести самые разнообразные подарки и сувениры для себя и своих близких, а также продукты и напитки к праздничному столу по "новогодним" ценам.

В этом году Ярмарка «Новогодний подарок» пройдет на двух площадках города:

21-24 декабря 2017 г. - Манеж стадиона имени В.И. Ленина

21-24 декабря 2017 г. - Манеж стадиона имени В.И. Ленина 28-30 декабря 2017 г. – СЗК «Платинум Арена».

В ярмарке примут участие производители, предприниматели, торгующие организации из Хабаровска, Приморского края, Амурской области, ЕАО, Якутии, Москвы и пр., а также иностранные компании из Китая, Японии, Монголии.

Визитной карточкой новогодней ярмарки является насыщенная и интересная развлекательная программа. Для горожан и гостей Дальневосточной столицы все дни выставки – «non-stop» развлекательных мероприятий, которые непременно доставят удовольствие детям и взрослым. Это разнообразные конкурсы, шоу-программы, акции, розыгрыши, выступления творческих коллективов города.

Коллектив Хабаровской Международной Ярмарки поздравляет жителей и гостей города Хабаровска с наступающими праздниками и приглашает на новогодние ярмарки за приятными покупками и яркими впечатлениями!

Более подробную информацию можно найти на сайте. ООО «Хабаровская Международная Ярмарка». - тел.: (4212) 56-68-82, 57-40-43, 56-76-14