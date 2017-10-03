Должникам упростили выезд из страны

В России с октября вступил в силу закон, ускоряющий снятие ограничений на выезд должников. Так, разрешение покинуть страну будет выдаваться в течение суток после получения судебным приставом-исполнителем Федеральной службы судебных приставов (ФССП) информации о погашении долга.

«Снятие ограничения судебным приставом при директоре ФССП будет происходить не позднее дня, следующего за днем отражения информации об оплате задолженности в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах (ГИС ГМП)», — заявила заместитель директора ФССП Ольга Помигалова.

C октября началось электронное взаимодействие с ФСБ по постановлениям приставов об ограничении выезда, за счёт чего и сократилась процедура снятия ограничения.

Кроме того, новый закон увеличил размер допустимой задолженности для россиян с 10 тыс рублей до 30 тыс рублей, за исключением долгов по алиментам или возмещению вреда. todaykhv.ru