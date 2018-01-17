Оплатить госпошлину без комиссии можно будет в МФЦ

Россияне смогут оплачивать госпошлину без комиссии в Многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг. Госдума 18 января рассмотрит поправки к закону, который позволит наделить МФЦ правом принимать платежи как от физических, так и от юридических лиц.

Нововведение сделает получение услуг более удобным для граждан, особенно из небольших поселений, где экономически нецелесообразно размещать отделения банков, считают в профильном комитете Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. «Вопросы доступности услуг поднимается на многих встречах на самых высоких уровнях, об этом люди говорили даже на «прямой линии» у президента. Поэтому актуальность законопроекта трудно переоценить», – сказала первый зампред комитета по бюджету и налогам Ирина Гусева.

Кроме того, изменения положительно скажутся на администрировании доходов бюджетной системы.

Пока госпошлину можно оплатить только в отделении банков или с помощью коммерческих платежных терминалов, которые берут значительные комиссии за оказание услуг. todaykhv.ru