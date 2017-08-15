Транспортное сообщение в Приморье полностью восстановлено

Проезд ко всем отрезанным ранее из-за паводка селам Приморья восстановлен, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Ремонтным бригадам удалось восстановить еще три участка дорог в сторону оказавшихся в изоляции сел. По состоянию на утро понедельника паводок затопил 32 жилых дома и 95 придомовых территорий в Уссурийске, уточняет Федеральное агентство новостей.

По информации регионального ГУ МЧС, в настоящее время ремонтные работы ведутся на 31 участке автодорог в Надеждинском и Пограничном муниципальном районах.

Напомним, в ночь на 7 августа в Приморском крае прошли сильные ливни, которые привели к масштабному паводку. Больше всего от стихии пострадал Уссурийск, на утро 14 августа здесь осталось завершить аварийно-восстановительные работы на 18 объектах.

За три часа в городе выпало 208 мм осадков, при том что месячная норма для августа составляет 134 мм. Группировка хабаровских спасателей помогает проводить аварийно-восстановительные работы в Приморье. ИА «Хабаровский край сегодня»