Праздник урожая впервые пройдёт в Хабаровском крае

7 октября в Хабаровске пройдет первый «Праздник урожая». В парковой зоне главной набережной краевой столицы фермеры и крупные предприятия представят хабаровчанам и гостям города свою сельхозпродукцию. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Как сообщили в министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края, на сегодняшний день уже зарегистрировались 45 участников.

Ярмарка продуктов, развлекательные и детские зоны, выступления народных коллективов, фотовыставка и фуд-корт в русском стиле – это только часть насыщенной программы. В широком ассортименте хабаровчанам будет представлена продукция в области птицеводства, животноводства, мучные изделия, молоко, овощи, мед. Любой желающий сможет попробовать и купить фермерские продукты, а также получить в подарок семена для урожая на будущий год.

Предусмотрена и организация деловой зоны. Жители и гости «Праздника урожая» смогут познакомиться с достижениями агропромышленного комплекса Хабаровского края, а также узнать о мерах государственной поддержки начинающих и действующих фермеров.

«Хабаровский край – богатый край. Нам есть чем гордиться. Мы возделываем более 83 тысяч гектар земли, работает 71 предприятие и 284 крестьянских, фермерских хозяйств. Только за первую половину 2017 года мы увеличили производство овощей закрытого грунта в сельхозорганизациях до 620 тонн. «Праздник урожая» станет территорией, где можно не только увидеть и вдохновиться достижениями фермеров нашего края, но и узнать, как можно организовать своё предприятие», - отметил министр Александр Купряков.

В ближайшее время будут определены номинации, в каждой из которых экспертная комиссия выберет победителей. Лучшие из лучших получат грамоты и благодарственные письма, а также ценные призы. По словам организаторов, «Праздник урожая» планируют сделать традиционным. Уже в следующем году ставки для победителей значительно повысятся. Тот, кто займет первое место, получит возможность представить свою продукцию на всероссийском празднике «Золотая осень» в Москве.