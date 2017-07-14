Активисты штаба Алексея Навального в Хабаровске сообщили о нападении вандалов минувшей ночью на их офис. "Неизвестные разрисовали стекла, залили краской двери и замок. Сотрудники сейчас дожидаются полицию", - сообщили активисты штаба в соцсети.
На фотографиях видно, что входные двери офиса облиты черной краской, а на окне надпись "Это вам за подъезд".
По мнению активистов, кто-то специально "напакостил" штабу, но пытается выдать свой поступок за месть жильцов дома, в котором расположен офис. "Интерфакс-Дальний Восток"
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