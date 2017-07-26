За истекшие сутки на территории Дальневосточного федерального округа действовало пятьдесят лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникли 5 новых лесных пожаров. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 50 очагов: 47 в Республике Саха (Якутия), 1 в Сахалинской области, 1 в Хабаровском крае, 1 в Магаданской области. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 3,1 тыс. га. Вся площадь пришлась на Республику Саха Якутия.

На тушении возгораний работали 623 человека, 97 единиц техники, 3 воздушных судна.

К утру среды ликвидировано 9 лесных пожаров, продолжает действовать 41 пожар, а именно: 38 в Республике Саха (Якутия), 1 в Сахалинской области, 1 в Хабаровском крае, 1 в Магаданской области.

По последним данным, с начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1629 лесных пожаров на площади 1 млн. 291 тыс. га. Основная часть площади, пройденной огнем, приходится на Республику Саха (Якутия) – 793,8 тыс. га, Амурскую область – 196,7 тыс. га и Хабаровский край – 174,1 тыс. га.

Отметим, что за аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 1120 лесных пожаров на площади 1 млн. 52 тыс. га. Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.