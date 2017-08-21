За минувшие сутки на Дальнем Востоке ликвидировали 6 лесных пожаров

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 2 новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 97 очагов: 85 в Республике Саха (Якутия), 9 в Хабаровском крае, 3 в Магаданской области. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь пожаров на землях лесного фонда в округе за прошедшие сутки увеличилась на 5,6 тыс. га, из неё более 5,3 тыс. га – нелесная площадь (гари прошлых лет, просеки, болота и другие земли с отсутствием лесной растительности). Также отметим, что основное увеличение площадей пришлось на пожары, зарегистрированные в труднодоступной и отдалённой местности Республики Саха (Якутия).

На тушении возгораний работали 378 человек, 41 единица наземной техники, 1 воздушное судно.

К утру понедельника ликвидировано 6 пожаров: 4 в Республике Саха (Якутия), 2 в Хабаровском крае. Продолжаются работы по тушению 91 возгорания.

Наиболее сложная ситуация по-прежнему складывается в Республике Саха (Якутия). На крупных лесных пожарах работают более 100 специалистов парашютно-десантной пожарной службы федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана».

Режим ЧС в лесах регионального характера действует на всей территории Республики Саха (Якутия) с 03.07.2017. По данным региональной диспетчерской службы, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.

С начала пожароопасного периода текущего года на территории округа зарегистрирован 1871 лесной пожар на площади более 2,1 млн. га. Основная часть площади приходится на Республику Саха (Якутия) – более 1,6 млн. га.

Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.