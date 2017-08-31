В ДФО за истекшие сутки возник 1 лесной пожар

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возник один новый лесной пожар. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 18 очагов: 16 в Республике Саха (Якутия), практически все из которых в труднодоступной и отдалённой местности, 2 в Магаданской области. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь пожаров на землях лесного фонда в округе за прошедшие сутки увеличилась на 30 га. Увеличение произошло за счет возгораний в Магаданской области на территориях, с отсутствием лесной растительности.

На тушении возгораний работали 41 человек, 3 единицы техники, 1 воздушное судно. Ликвидирован 1 пожар в Якутии.

С начала пожароопасного периода текущего года на территории округа зарегистрирован 1880 лесных пожаров на площади более 2,1 млн. га. Основная часть площади приходится на Республику Саха (Якутия) – более 1,6 млн. га.

Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.