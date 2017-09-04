В минувшие сутки на Дальнем Востоке ликвидировали три лесных пожара

В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло два новых лесных пожара. С учетом возгораний, зарегистрированных в предшествующие дни, всего в округе за указанный период действовало 8 очагов: 5 в Республике Саха (Якутия), 3 в Магаданской области. Практически все действовали в труднодоступной и отдалённой местности. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

Площадь пожаров в округе за прошедшие сутки увеличилась на 35 га за счет возгорания в Магаданской области.

На тушении огня работали пять человек, одна единица наземной техники. Ликвидировано 3 пожара: 2 в Якутии, 1 в Магаданской области. С начала пожароопасного периода текущего года на территории округа зарегистрировано 1886 лесных пожаров на площади более 2,1 млн. га. Основная часть площади приходится на Республику Саха (Якутия) – более 1,6 млн. га.

Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.