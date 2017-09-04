Ребенок погиб на детской площадке в Хабаровске после падения на него металлической горки

Следствие в Хабаровске возбудило уголовное дело после гибели восьмилетнего мальчика на детской площадке, смертельные травмы он получил после падения на него металлической горки, сообщает СУ СК РФ по Хабаровскому краю.

Дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Инцидент произошел в минувшую субботу на одной из детских площадок на улице Руднева у дома N58. На ребенка во время игры упала металлическая горка, мальчик позднее скончался от полученных травм в больнице.

Следствие установило, что детская горка находилась в аварийном состоянии.

"Выполнение работ и оказание услуг по управлению, содержанию и ремонту общего имущества данного многоквартирного дома не отвечало требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении. Интерфакс-Дальний Восток""