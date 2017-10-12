В минувшие сутки на Дальнем Востоке лесные пожары действовали в трёх регионах

За минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе возникло 2 новых лесных пожара в Хабаровском крае. Кроме того, за отчетный период в округе действовало 63 ранее возникших возгорания: 59 в Приморском крае, в том числе 1 на землях особо охраняемых природных территорий (национальный парк «Зов тигра»); 4 в Еврейской автономной области. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Департамента лесного хозяйства по ДФО.

В иных субъектах округа лесные пожары не зарегистрированы.

Площадь пожаров на Дальнем Востоке за прошедшие сутки увеличилась на 308 га, в большей степени за счет очагов, действующих в Приморском крае, где огонь за отчетный период прошел 256 га.

На тушении возгораний работали 467 человек, 109 единиц наземной техники.

Силами лесопожарных формирований ликвидировано 18 пожаров: 14 в Приморском крае, 4 в Еврейской автономной области. Продолжаются работы по тушению 47 возгораний, действующих на площади 2489 га, 33 из которых локализованы на площади более 2150 га.

Наибольшее количество лесных пожаров - 45, действуют в Приморском крае на площади 2464 га. Сложившаяся в регионе лесопожарная обстановка находится на контроле оперативного штаба Федерального агентства лесного хозяйства.

Осуществление Рослесхозом и Департаментом лесного хозяйства по ДФО работ по контролю за принимаемыми мерами по стабилизации лесопожарной обстановки, способствовало введению особого противопожарного режима в шести районах края, а также режима ЧС в трех районах региона.

Принимаемые меры способствовали привлечению из Хабаровского края дополнительных сил для борьбы с огнём. Первая группа парашютистов-десантников в количестве 23 человека уже работает на тушении лесных пожаров. Еще 25 специалистов прибудут в Приморский край сегодня.

С начала пожароопасного периода текущего года на территории Дальневосточного федерального округа зарегистрировано 2017 лесных пожаров на площади более 2,1 млн. га. Основная часть площади приходится на Республику Саха (Якутия) – более 1,6 млн. га.

Напоминаем, о возгораниях в лесу можно сообщить по бесплатной круглосуточной линии лесной охраны 8 (800) 100-94-00.