Хабаровского коммерсанта отправили в изолятор за невыплату зарплаты рабочим

В Хабаровске за невыплату зарплаты 53 работникам задержан и отправлен в изолятор временного содержания директор ООО «Промстрой». Как сообщили в региональном управлении СК РФ, сумма долга перед сотрудниками превысила 625 тыс рублей.

Жёсткое решение в ведомстве объясняют пассивной позицией руководителя организации по погашению задолженности.

- Работники выполнили монтаж конструкций на объектах в Камчатском крае, но вовремя не получили свои деньги, - отметили в СК РФ. - Директор ООО «ПромСтрой» не принимал мер по решению финансовых проблем сотрудников. Гражданин помещён в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Как подчеркнули в СКР, граждане, чьи трудовые права нарушены, могут обратиться в территориальные следственные отделы (адреса указаны на сайте следственного управления или по телефону 8 (4212) 470-308. todaykhv.ru