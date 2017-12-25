Оперативная обстановка на 25 декабря 2017 года от МЧС России по Хабаровскому краю

За прошедшие сутки в населенных пунктах на территории края ликвидировано 17 пожаров, из них в жилом секторе – 14, на прочих объектах – 3. Для ликвидации загораний и пожаров привлекалось 238 человек и 68 единиц техники. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Основными причинами бытовых пожаров являются неосторожное обращение с огнем, в том числе неосторожность при курении, нарушение правил эксплуатации бытовых электроприборов, нарушение правил эксплуатации печного отопления, ветхая электропроводка, сжигание мусора. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю обращается с убедительной просьбой ко всем жителям - во избежание трагических последствий быть особенно внимательными к требованиям пожарной безопасности. Своевременно сообщайте о пожаре, любых его признаках в пожарную охрану по телефону – 01,101 или 112. Сделать это необходимо независимо от размеров и места пожара или загорания, даже при обнаружении хотя бы малейших признаков горения.

Метеорологическая обстановка

Днем 25.12.2017 в Советско-Гаванском и Ванинском районах ожидаются неблагоприятные явления – сильный снег, метель, усиление северо-западного ветра 22-27м/с. В крае усиление ветра по долинам рек до 15-18 м/с, на побережье Татарского до 20 м/с.

Гидрологическая обстановка

По данным Дальневосточного УГМС, обстановка на реках согласно прогнозу. На реках края установился зимний режим.

Ледовые переправы на территории края.

В зимний период 2017-2018 гг. на учете в ГИМС Главного управления состоят 5 ледовых переправ (район им. Полины Осипенко – 2, Верхнебуреинский район – 1, Тугуро-Чумиканский – 1, МР им. Лазо - 1). Подано заявок на открытие 30 ледовых переправ: Верхнебуреинский район – 1, район им. Лазо – 7, Николаевский район– 2, Охотский район – 4, район им. П. Осипенко – 4, Тугуро-Чумиканский район – 2, Ульчский район – 6, Комсомольский район – 1, Хабаровский район – 3. Осуществляется контроль 8 мест массового выхода людей на лед, выход зарегистрирован в 5 местах, 710 человек (Охотский район р. Кухтуй – 40 человек; Охотский район р. Иня – 50 человек, бухта Силантьева Ванинский МР – 400 человек, бухта Мучке-10, залив Советская Гавань – 300 человек).

Информация по акции «Безопасный лед».

На территории Хабаровского края с 18 по 24.12.2017 г. проводится 2-й этап акции «Безопасный лёд», направленной на пропаганду безопасного поведения населения на водных объектах. Организована работа 422 патрульных групп в количестве 1666 человек, спланирована проверка 216 мест массового выхода людей на лёд, 7 туристических баз. 24.12.2017 г. для проведения надзорно - профилактических мероприятий привлекались 405 патрульных группы общей численностью 1666 человек, в том числе от МЧС России 345 человек. В 7 турбазах проведено 136 профилактических бесед, в 56 несанкционированных местах выхода населения и выезда техники на лед, выставлено 26 запрещающих знаков, 5 временных спасательных постов, перекрыто 5 съездов к водным объектам. Для информирования населения, в СМИ размещено 36 материалов по тематике акции. Происшествий и гибели людей на водных объектах не допущено.

Работа коммунальных и дорожных служб.

24.12.2017 г. для удаления наледи, снега, снежного наката, а также россыпи ПСС и реагентов на федеральных трассах и автодорогах края работало 31 ед. техники, в г. Хабаровске 2568 чел. 59 ед. тех., вывезено 6 м3 снега, посыпано ПСС 258,96 т.

Напоминаем телефон единой службы спасения "101" или "112"

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю - (4212) 41-62-62.